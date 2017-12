麥克爺爺說故事  新北英語趣學習

「聽故事」是每個孩子在成長過程中最喜愛也是不可缺的活動,新北市教育局邀請麥克‧洛可特博士(Dr. Mike Lockett)來臺,於今(4)日在大同國小,讓孩子們體驗故事的「魔力」,同時辦理教師教學工作坊,協助教師設計豐富的語言學習課程,提升學生英語學習興趣。

教育局副局長黃靜怡表示,今日麥克博士以多年的教學經驗與英語教師們分享,小學階段的英語課重在讓孩子們喜歡英語,教師們可隨教材主題編撰生動的故事,除輔助性道具外,老師本身就是一個「大教具」,結合故事內容、聲音技巧、肢體表現等,吸引孩子們的聲音表情來說故事,讓孩子在故事中重覆跟讀「目標句子」,藉由情境感染的學習力是最好的。

麥克‧洛可特博士(Dr. Mike Lockett)是美國說故事大師和教育專家,曾擔任中小學教師及校長等行政職務33年,在校工作超過45年。麥克爺爺研究發現:藉由聽故事和故事中的遊戲互動,可以培養傾聽與表達的能力,不論聽眾的年紀,聽故事都能豐富心靈、增進記憶與聯想力。他堅信每個人內心都有一顆赤子之心,致力推廣「讓故事豐富課堂」的理念,聽眾除了享受聽故事的樂趣,也能成為說故事的人。

今日,麥克爺爺以精湛的「西洋小洋琴」奏出孩子耳熟能詳的歌曲,如「Twinkle, Twinkle, Little Star」、「Mary Had A Little Lamb」等,拉近與孩子們的距離,再以誇張的聲音表情與音調、可愛的動物帽、逼真的口技、自製的道具等帶領孩子進入故事中,孩子們也許不能百分之百聽懂全部的內容,但藉由重覆的語句、擬真的肢體語言,都能融入故事中,整堂課充滿了孩子的笑聲與跟讀聲。

大同國小六年八班的黃同學興奮地說:「麥克爺爺真可愛,說故事的時候好會表演,聽得大家都很開心」;另一位曾小朋友更說:「麥克爺爺長得很像『肯德基爺爺』,他說的故事我都聽得懂喔!」。

教育局表示,從2017年11月27日至12月4日共6日,分別在金山國小、鷺江國小、光復國小、廣福國小、成州國小、大同國小辦理6場次學生展演及教學工作坊,持續一週的行程,參加的班級孩子們都來自各校與不同年級,麥克爺爺依據學生的年級帶入不一樣的故事,讓孩子們享受聽英文故事的樂趣。