麥克爺爺說故事  新北英語趣學習

「聽故事」是每個孩子在成長過程中最喜愛也是不可缺的活動，新北市教育局邀請麥克‧洛可特博士(Dr. Mike Lockett)來臺，於今(4)日在大同國小，讓孩子們體驗故事的「魔力」，同時辦理教師教學工作坊，協助教師設計豐富的語言學習課程，提升學生英語學習興趣。

教育局副局長黃靜怡表示，今日麥克博士以多年的教學經驗與英語教師們分享，小學階段的英語課重在讓孩子們喜歡英語，教師們可隨教材主題編撰生動的故事，除輔助性道具外，老師本身就是一個「大教具」，結合故事內容、聲音技巧、肢體表現等，吸引孩子們的聲音表情來說故事，讓孩子在故事中重覆跟讀「目標句子」，藉由情境感染的學習力是最好的。

麥克‧洛可特博士(Dr. Mike Lockett)是美國說故事大師和教育專家，曾擔任中小學教師及校長等行政職務33年，在校工作超過45年。麥克爺爺研究發現：藉由聽故事和故事中的遊戲互動，可以培養傾聽與表達的能力，不論聽眾的年紀，聽故事都能豐富心靈、增進記憶與聯想力。他堅信每個人內心都有一顆赤子之心，致力推廣「讓故事豐富課堂」的理念，聽眾除了享受聽故事的樂趣，也能成為說故事的人。

今日，麥克爺爺以精湛的「西洋小洋琴」奏出孩子耳熟能詳的歌曲，如「Twinkle, Twinkle, Little Star」、「Mary Had A Little Lamb」等，拉近與孩子們的距離，再以誇張的聲音表情與音調、可愛的動物帽、逼真的口技、自製的道具等帶領孩子進入故事中，孩子們也許不能百分之百聽懂全部的內容，但藉由重覆的語句、擬真的肢體語言，都能融入故事中，整堂課充滿了孩子的笑聲與跟讀聲。

大同國小六年八班的黃同學興奮地說：「麥克爺爺真可愛，說故事的時候好會表演，聽得大家都很開心」；另一位曾小朋友更說：「麥克爺爺長得很像『肯德基爺爺』，他說的故事我都聽得懂喔!」。

教育局表示，從2017年11月27日至12月4日共6日，分別在金山國小、鷺江國小、光復國小、廣福國小、成州國小、大同國小辦理6場次學生展演及教學工作坊，持續一週的行程，參加的班級孩子們都來自各校與不同年級，麥克爺爺依據學生的年級帶入不一樣的故事，讓孩子們享受聽英文故事的樂趣。