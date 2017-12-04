中華電信日本服務再擴點增闢關西、福岡兩機場

中華電信短天期預付卡自8月7日起，與日本特樂通公司合作進行海外銷售，分別在日本成田、羽田兩大機場，首推最受歡迎，售價僅日幣1,400元的五日卡方案。該卡除4G無限上網外，再加送50元通話費，以及免費使用全台超過五萬個Wi-Fi熱點服務。開賣後馬上獲得日本遊客好評，申辦量急劇攀升，創造出非常棒銷售口碑。

由於市場反應熱烈，為滿足廣大日本旅客需求，自12月4日起，再增闢關西與福岡兩大機場銷售來台預付卡，加上先前開放之成田、羽田機場櫃檯，中華電信觀光客預付卡產品已在日本四大機場提供銷售服務，讓日本遊客於來台前，即可先利用候機時間申辦，語言溝通更便利，更節省購買時間，抵台後可立即輕鬆展開遊台之旅程。

此外，依據觀光局統計，今（2017）年10月前來台越南旅客數已較去年同期成長一倍，為滿足東南亞民眾來台旅遊上網需求，中華電信此次也特別與日本特樂通公司合作，11月20日已於越南胡志明市率先設立銷售據點，讓越南旅客無需前往機場排隊等候即可輕鬆申辦，大大增加越南民眾對台灣便民服務的好感，有助提升國家整體形象。

中華電信針對各國來台旅客，提供綿密據點與多元的產品，包含桃園、松山、台中與小港等四大機場，及全台72個熱門觀光景點之服務中心/合作銷售據點，旅客可輕鬆依據在台停留時間及語音需求等等因素，選擇3、5、7、10、15、30日等多達8種上網吃到飽的合適方案，並透過現場專人的親切服務協助完成手機的設定與安裝，隨即享受台灣行動上網No.1的高品質服務與上網品質。