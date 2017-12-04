中華電信2017年資訊月展場加碼、獨家贈品最有禮

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中華電信提供客戶多元、優惠的購機方案選擇，不僅有超夯獨家ASUS ZenFone 4 (6G/64G)、SAMSUNG Galaxy J7+魔力黑、SAMSUNG Galaxy S8+ 64G晶墨黑、SONY Xperia XZ Premium鏡粉、以及HTC U11+ 6G/128G等超強旗艦機。凡於2017年12月31日前申辦SAMSUNG Galaxy Note8/S8/S8+，獨家再送「LINE FRIENDS粉甜星限定組」，內附熊美後背包及LINE造型背蓋，超萌外型一次擄獲你的心；購買SONY Xperia XZ Premium搭配指定資費，獨家享暖心家電好禮2選1，上網登錄送空氣清淨機或電暖器；2017年12月22日前購買HTC U11+ 6G/128G，還可抽五月天演唱會。活動指定期間，凡於中華電信申購iPhone系列機型，搭配指定方案，上網登錄即有機會抽中價值30萬元的「不同凡想之旅」，還有限量iGift好禮月月抽等優惠，快來2017年資訊月中華電信展攤申辦！