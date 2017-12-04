台北富邦銀行簽署加入赤道原則協會

綠色金融浪潮席捲全球，永續發展趨勢聚焦於金融業如何運用氣候變遷帶來的機會與挑戰，台北富邦銀行於今天(12月4日)宣布，正式簽署加入赤道原則，在實踐企業永續經營創下重要的里程碑！

台北富邦銀行董事長陳聖德表示，北富銀身為富邦金控全資子公司，深刻瞭解對環境、社會與治理所必須擔負的責任，從創新以及風險管理角度思考，並積極採取促進永續發展的行動，因此北富銀簽署加入赤道原則，與國際接軌，以金融影響力引領融資企業正視企業經營對環境社會的衝擊，對環境社會的永續發展許下承諾。

富邦金控於2015年底展開「永續經營(ESG)願景工程」，透過公司治理及永續委員會下設立之「永續經營執行小組」聚焦於領航投資、驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，逐步落實聯合國「全球永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)」促進全民健康福祉、確保公平且高品質的教育機會、因應氣候變遷並採取因應措施、提升城市永續等12個目標。

其中，台北富邦銀行主要投入「永續經營執行小組」下的責任金融小組，因應國際永續發展貸款趨勢，致力於推動當責授信策略，以完善的授信審查程序及貸放控管機制，維護並提升資產品質，協助企業穩健經營。

陳聖德指出，北富銀於2015年同步訂立永續貸款規範，不僅限於赤道原則所規範的專案融資，更將ESG(環境、社會及公司治理Environment, Social and Governance)納入授信業務的評量指標，於融資交易前進行逐案評估，簽署加入赤道原則後，將整合授信原則，完備銀行風險控管架構，為資本市場把關。

展望未來，北富銀期許運用金融本業核心能力，鼓勵產業創新，扶植綠能產業，積極發展綠色金融商機，做為產業發展的有力後盾，發展對環境、社會友善的循環經濟模式，將永續發展帶入永續經濟的概念與思維。

富邦金控持續投入推動ESG的努力，近年來受到國際永續評比機構高度肯定，2016~2017年連續兩年入選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，並首次入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股，為「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中唯一且首家獲選的台灣金控業者；2017年，富邦金控榮獲「天下企業公民獎」大型企業組第七名，為第五度入選「天下企業公民獎」大型企業組前十強，皆顯示富邦金控在永續經營上的持續精進！