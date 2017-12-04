緊盯聖誕老人動向　Google 推出Santa Tracker 追蹤器  

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）聖誕節的腳步越來越近，Google 一如往例，推出應景的聖誕老人追蹤器Google Santa Tracker。

今年是Google 第14年推出廣受網友歡迎的聖誕老人追蹤器。一如以往，Santa Tracker 會在12月24日平安夜當天，提供聖誕老人的即時位置，同時也從12月1日起，陸續提供有趣的小遊戲和實用的知識，陪網友迎接聖誕。

無論你是用哪一種語言的追蹤器，內容都一樣。首先會看到世界地圖，移動游標可以看見各地聖誕風俗的介紹，例如希臘(如下圖)。

游標移動到左上方三條線目錄處，則會出現3大主題項目(如下圖左方)，自上而下依序是聖誕老人村(含聖誕節倒數計時器)，以及博物館一日遊。點進去之後，玩家可以選擇自己想玩的任何遊戲，例如設計雪花、虛擬雪球大戰、Santa Snap 捕捉聖誕小精靈遊戲等。

至於第三項：追蹤聖誕老人，目前是上鎖的狀態，按照往例要到平安夜12月24日才會開放。

​科技網站報導，Google 的 Santa Snap 有手機程式和網頁版。但手機程式只有 Android 版本。不過 iOS 裝置的用戶還是可以透過登入行動版網站，電腦用戶則可以登入網站版，感受一下應景又有趣的聖誕氣氛。

​網路版Google Santa Tracker連結

台灣版 https://santatracker.google.com/intl/zh-TW/traditions.html

英文版 https://santatracker.google.com/village.html

Google Santa Tracker應用程式

下載：Google Play / 網頁版

售價：免費​