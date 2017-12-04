花蓮的孩子不只愛打棒球 閱讀也一級棒

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）花蓮縣文化局為響應一年一度的「台灣閱讀節」，於上周六舉辦「閱讀Home Run」活動，現場除了音樂表演外，並頒發和表揚送書進校園借閱率績優學校、送書校園辦理主題書展成效績優學校、青少年主題書展優選者、年度績優圖書館、借閱率績優圖書館、全縣借書王等，加上周邊的闖關遊戲攤位和解憂圖書館，吸引許多民眾親子同往。

花蓮縣是棒球的故鄉，文化局近年來積極推廣閱讀全壘打系列活動，獲得廣大迴響，今年更與臺灣球芽棒球發展協會合作，共同推動Home Run1棒球閱讀徵文推廣活動，脫穎而出之優選作品再再顯示出會熱愛棒球的孩子也是會讀書的，為鼓勵這些選手臺灣球芽棒球發展協會更提供獎狀及獎金以資獎勵。

臺灣球芽棒球發展協會是出身花蓮的職棒明星周思齊創辦的，該協會自103年創辦以來並設立周思齊棒球獎學金，今年邁入第四屆，本屆選出1名羅道厚特別獎與30名獎學金，本屆的羅道厚特別獎得主是就讀花蓮高中的劉威彣同學。文化局長陳淑美表示，推動閱讀是花蓮縣文化局首重的核心工作，盼透過多元形式的閱讀活動共同分享書籍、閱讀及創作的快樂，點燃社會大眾對閱讀的熱情。

教育部自訂定每年十二月的第一週六為「臺灣閱讀節」，希望透過邀請民眾共同發掘書籍和閱讀的樂趣，養成閱讀的習慣，彰顯圖書館的重要性外，更期許以帶動閱讀風潮，打造專屬於台灣的閱讀節慶品牌。