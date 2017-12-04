日本公明黨黨魁訪中 確認兩國合作解決北韓問題

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)根據日本執政聯盟一員「公明黨」的黨報，公明黨黨魁「山口那津男」因受邀參與中國舉辦的「中國共產黨與世界政黨高層對話會」而前往北京，並在1日和習近平舉行會談。

在會談中，山口轉交了日本總理安倍晉三的信給習近平。而根據日本《NHK》的報導，山口還對習近平說「我希望貴國可以協助解決北韓問題等區域問題。我期待在日本和你相見」，邀請他儘早訪問日本。而對此，習近平僅露出微笑並點點頭，沒有正面回應。在這之前，山口和副總理汪洋舉行會談，稱「日中兩國必須合作，加強對北韓的壓力，來迫使他們改變政策」。

對此，汪洋表示「中朝兩國在過去，曾經是血的同盟，但現在我們的立場已經不同，中方反對朝方擁有核武器。不過，朝鮮半島的混亂和戰爭會對亞洲和世界造成嚴重的打擊，因此我們表示反對」，強調對話的重要性。

而在今天，山口和中共中央政治局常委王滬寧、中央對外聯絡部長宋濤和中日友好協會副會長王秀雲等人進行會談。

山口對宋濤表示：「現在日本人最感不安的就是北韓的核武和飛彈問題。我們樂見中國基於聯合國安理會的決議，對北韓實施制裁，也希望可以同心協力，用對話的方式和平解決問題」。而宋濤則對山口說：「北韓非核化是我們共同的願望。我希望中日兩國可以共同努力，為世界創造和平與安定」，同意中日要在北韓問題上加強合作。

相關新聞：

美韓聯合軍演今登場 北韓批評川普破壞和平

​美日韓譴責北韓 美參議員稱可能發動戰爭