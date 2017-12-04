〈時評〉新黨給柯文哲穿小鞋

台北市長柯文哲要爭取連任，除了他和民進黨是否合作，受到高度關注外，最近新黨主席郁慕明公開喊話，正式表態將「有條件」的支持柯文哲連任；這句話是糖衣毒藥，故意要抹紅柯文哲，造成綠營分裂，讓藍營坐享漁翁之利，不得不慎。



新黨的政黨意識型態非常鮮明，被視為急統的代表方，然而，當柯文哲獲得新黨的支持時，這對柯文哲絕對不是好事一樁，反而可能因此更開罪於泛綠支持者，甚至是中間選民，如何化解新黨這一招，恐怕柯文哲只能以靜制動。



柯文哲因為提出「兩岸一家親」的言論，確實在綠營內部無法獲得諒解，包括獨派人士和民進黨基層都頗有微詞，連帶造成民進黨迄今無法表態將不推候選人、並且繼續禮讓柯文哲連任。



柯文哲和民進黨、綠營之間的關係，已經夠緊張，擅長選戰算計的郁慕明刻意再挑起分化矛盾，揚言若是民進黨派人參選，將會支持柯文哲連任，但民進黨若是不推人參選，新黨不排除自己推人，或是支持國民黨的人選。



仔細推敲新黨的策略，首要就是不讓民進黨選上台北市長，至於柯文哲或其他人誰選上，反倒是成了次要考量，且藍營若有更合適人選時，柯文哲也倒不是新黨的首選。



因此，新黨的意圖非常明顯，目的是分化綠營，逼迫民進黨派人參選，造成實質分裂，屆時，新黨也未必會真心支持柯文哲，就算要支持，新黨的票源也相當有限。此外，就算民進黨為顧全大局，最後仍是讓柯文哲獨自代表綠營上場，不過，因為新黨的抹紅，已足夠衝擊柯文哲的基本盤，降低柯文哲的得票率。



新黨這招又毒又狠，柯文哲絕對不能輕敵，也不能為此影響到在政治光譜上的布局，才能一步步向連任之路挺進。

（作者李平華，資深媒體人）