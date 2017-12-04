(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本天皇正式確定在2019年（平成31年）4月30日退位。

日本天皇在去（2016）年八月，透過主管天皇家事務的政府機構宮內廳公佈了一段影片，表示在幾年前進行兩次外科手術之後，漸漸感受到自己年事已高，恐無法完成公務的要求，且擔心若自己駕崩，可能會造成社會停滯的因素，暗示了想在生前退位的意願。

之後，日本政府內部就開始就天皇退位的具體內容進行討論，11月中，本官房長官菅義偉舉行了記者會，宣佈將在12月召開皇室會議，討論「有關天皇退位等事宜之皇室典範特例法」第二條的施行日。由於該法律的第二條規定「天皇在本法律施行日退位，皇太子在之後立即登基」，因此皇室會議日前就在討論天皇退位的日期。

皇室會議的結果在本（12）月1日出爐，確定了天皇將在後年4月30日退位，而皇太子則會在隔日登基，成為新的天皇。根據日本《產經新聞》的報導，上一位讓位的天皇，是江戶時代後期的「光格天皇」（1771-1840）。日本《NHK》報導，由於天皇退位日程正式得到確定，因此主管天皇家事務的政府機構「宮內省」，也開始為皇位繼承儀式衣著費、天皇夫妻的暫居所裝潢費等必要項目編列預算。

雖然皇位繼承儀式是在後年舉行，但由於自古以來天皇專用的儀式服「黃櫨染御袍」的製作工程相當費時，大約要花上一年，因此宮內省必須儘早完成預算編列，以便御袍可以順利製作。

另外，日本官房長官菅義偉在1日的記者會說明，天皇退位後將改稱「上皇」，而皇后將改稱「上皇后」。

而根據日本《讀賣新聞》的說明，因為日本的年號，會在天皇退位後更改，所以「平成31年」只會有一季，但由於日本公家機關和銀行仍主要以日本年號記年，因此日本政府需要儘早公佈新的年號，以利各方作業可順利進行。

日本天皇確定在2019年退位 將成為「上皇」

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