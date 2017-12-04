「海灘貨幣」太可愛捨不得用　主辦者：一場美麗的意外

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）今年6月到7月間，海湧工作室 - Hiin studio 在小琉球推出【海灘貨幣 與 小琉球淨灘接力賽】活動，希望讓民眾認識綠蠵龜生態，同時參與淨灘活動 。

為了鼓勵民眾參加，主辦單位當時推出用淨灘撿到的垃圾，兌換「海灘貨幣」活動，目的是希望讓垃圾減量形成風氣。

11月25日另一場「小琉球淨灘x海灘貨幣」活動，參加的民眾也相當踴躍。

翻攝官方臉書

活動發起人海湧工作室有限公司副執行長：郭芙說，「海灘貨幣」使用的狀況很不錯，但也有部分持有「海灘貨幣」的人認為這個貨幣太可愛，捨不得用而帶回家當收藏品。

11月27日郭芙在臉書po文說，她第一次被企業邀約講海龜與海廢之外，還被要求要講一下海灘貨幣的故事。回顧點點滴滴，真的滿有趣的。「真是感謝印鈔機，佩瑜大大的巧手。」林佩瑜則回應說「哈哈,一場美麗的意外....」

原來小琉球「海灘貨幣」正是由在地設計師林佩瑜，將海邊撿來的碎玻璃磨圓後以手工彩繪製成。林佩瑜原先也是希望民眾儘量拿去消費，多和商家互動，讓活動變成一種風氣。因為淨灘只是治標，垃圾減量才是她們最想做的事！

根據官方臉書，《海灘貨幣的精神》 如下：

透過海洋廢棄物再造的海漂玻璃，由在地藝術家將代表海洋的圖案繪製上去，希望引起大家對海洋汙染嚴重性的重視。 也讓在地店家可以一起響應守護海洋的心，我們運用海灘貨幣串起大家對海洋的愛，加入我們的淨灘行列，來小琉球，把垃圾從海灘上帶走，並在旅遊時減少垃圾的產生，也把這份對海洋的愛所產生的海灘貨幣，拿出來與店家消費，一起讓這個活動走到海邊沒有垃圾為止！