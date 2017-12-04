台灣地位受美國重視 美高官受訪時提到台灣

(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 白宮國安顧問麥馬斯特（HR McMaster）接受美國《福斯》採訪時，提到北韓使用核武的目的，不外乎是為了要統一朝鮮半島。因此，金正恩會如同過去，以核武來索取額外的報酬，並且試圖讓美國和美國的同盟，遠離他們想統治的朝鮮半島。

另外，麥馬斯特還提到，美國十分擔心北韓會把核武轉賣給其他國家。之後他說道，除了日本和韓國之外，臺灣也是受到北韓威脅的國家。

美國總統川普上月才宣佈重新把北韓重新列入恐怖主義支持國家名單，另外，金正恩面對來自北京的關心，也似乎不為所動。根據日本《產經新聞》報導，中國共產黨黨中央對外聯絡部長宋濤11月18日和北韓勞動黨副委員長李洙墉進行會談，就朝鮮半島局勢交換了意見。不過，對於國際社會批判聲浪愈來愈大的核武開發問題，北韓方面態度十分強硬，表示「核武不是談判的對象」。

另外，對於美國和韓國於今日舉行的軍事演習，北韓的對南韓機構「祖國和平統一委員會」表達強烈批判。該委員會在其英文網頁刊登聲明，指出軍事演習會讓朝鮮半島情勢更加緊張，而核戰的危機也正一觸即發，並批評川普是「狂人」，且表示這種行為會招來北韓「超強硬對抗措施」。

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