(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)美韓聯合軍事演習今（4）日登場。韓國《東亞日報》報導，F-22猛禽戰鬥機和F35A等隱形戰機將參與本次訓練，堪稱史上規模最大的美韓聯合軍演。

韓國空軍表示：「（韓國）空軍作戰司令部和駐韓美軍第七空軍司令部，將在4日至8日實施『警戒王牌』（Vigilant ACE）訓練，以提升美韓空軍戰時聯合作戰能力」。

「警戒王牌」訓練是美韓為了強化戰時任務執行能力，而每年定期舉行的訓練。訓練的重點在於，確認「韓國航空宇宙作戰本部」的作戰執行能力，以及以24小時持續進行作戰訓練的方式，讓第一線飛行部隊學習作戰步驟和支援能力，來強化戰時作戰能力。

另外，美韓也希望藉由讓六架F-22猛禽戰鬥機參加訓練，來加強對北韓的軍事壓力。去年二月訓練時，只有四架F-22參與。相較之下，本次訓練可說是相當特殊。

韓國《聯合新聞》指出，F-22擁有良好的隱形功能，能突破防空網，對敵方重要軍事基地進行精密的打擊。因此，該戰鬥機對防空網薄弱的北韓來說，是一重大威脅。先前F-22在朝鮮半島訓練時，北韓就曾隱藏領袖金正恩的動線，顯現出其高度的緊張。

對於本次軍事演習，北韓的對南韓機構「祖國和平統一委員會」表達強烈批判。該委員會在其英文網頁刊登聲明，指出軍事演習會讓朝鮮半島情勢更加緊張，而核戰的危機也正一觸即發，並批評川普是「狂人」，且表示這種行為會招來北韓「超強硬對抗措施」。

而根據日本《產經新聞》報導，日本官房長官菅義偉在今日上午記者會中表示「美韓進一步合作，有助於地區和平穩定，因此我方表示支持。」而面對記者提問，美韓軍演是否有可能導致北韓為了報復，而再發射飛彈，菅表示「我們知道北韓現在心裡頭很不是滋味。我們將謹慎地對北韓進行嚴密監視，並盡所有努力，來確保國民安全。」

美韓聯合軍演今登場 北韓批評川普破壞和平