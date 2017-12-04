中正紀念堂轉型資訊平台上線

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）文化部自今（2017）年初宣布推動中正紀念堂轉型計畫後，推出不同形式的活動，希望擴大社會討論，並以公民意見作為後續草案研擬的基礎，其中「轉型正義暨中正紀念堂轉型」網路資訊平台已於周日（3）上線。

中正紀念堂轉型網路資訊平台除了提供中正紀念堂歷史、台灣威權統治時期人權迫害的資料以及國內外威權遺址轉型的經驗分享外，也設置線上討論平台，讓網友針對轉型的不同面向，提出看法與意見。

文化部於七月底宣布兩階段的中正紀念堂轉型，第一階段的擴大社會討論計畫中，除了有中正紀念堂轉型網路資訊平台，也包括「推動中正紀念堂轉型之多元藝術參與計畫」，以及「審議式民主公民討論」。

除了網路資訊平台之外，由網路平台沃草得標主辦的願景工作坊也於上周日推出第一場，文化部指出，參與人數共22人，橫跨不同年齡層、背景及居住地；包括高中生、中年外省第二代、年邁的受難者及遠自屏東而來的民眾。

願景工作坊除了邀請學者主講外，也有白色恐怖受難者家屬親臨分享自身故事，隨後則由參與民眾分組進行討論。

文化部表示第一階段的擴大社會討論計畫旨在透過資訊提供及多元的討論方式，促使民眾對於中正紀念堂轉型有所發想反思。第二階段的法治作業，將參考社會討論的結果，擬訂「中正紀念堂轉型暫行條例草案」。

文化部長鄭麗君先前指出，台灣民主化後，中正紀念堂有必要進行轉型。透過共同面對威權統治時期人權受害的歷史，反省國家暴力，可以確立自由、民主、人權作為民主社會的共同價值，也才能真正化解對立，社會才有和解的可能。

審議式民主公民討論，內容包括四場願景工作坊及一場公民會議，詳細資訊內容請至轉型正義暨中正紀念堂轉型網路資訊平台。