(臺灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)多班民航機回報目擊北韓導彈。香港《蘋果日報》報導，香港國泰航空CX893和CX096航班的機組人員稱，疑似在航行時，目擊了北韓發射的飛彈，其中後者可能更靠近飛彈爆炸位置。為了避免當韓國受到北韓攻擊時，飛機會無法和香港聯絡，因此國泰航空還向機組人員提供衛星電話。

而目擊北韓飛彈的還有大韓航空的航班。

根據韓國《聯合新聞》，北韓發射飛彈一小時後，該航班向東京塔臺回報，疑似目擊了飛彈爆炸後產生的亮光。另外，同屬大韓航空的KE012航班也回報，稱「看到遠方有亮點」。最後兩航班都平安抵達韓國仁川機場。大韓航空指出，東京塔臺沒有向兩航班作出任何特別的指示，並稱「總公司也看到了同樣內容的報告。在和相關部門確認後，我們確定亮點離航線很遠，因此對飛安沒有影響」。

軍事專家指出「北韓這次發射的飛彈，是屬於會邊脫離不需要的部分，邊持續飛行的多節飛彈，因此可能會在看到飛彈脫落的部分，燃燒墜入海中的過程。」

另外，一位曾任飛行員的人士告訴記者「如果是像流星和飛機這類，一般飛行員可確認的亮點的話，就不會向塔臺回報。但如果有兩班飛行同樣航線的飛機，連續回報目擊亮點的話，我們就可以推測，他們可能是看到了飛彈等特殊的亮點」。

朝鮮半島不平靜民航機怕 多班機目擊北韓飛彈