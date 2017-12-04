《經濟學人》智庫：台灣肝肺雙癌死亡人數　亞太居冠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）《經濟學人》智庫引用世界衛生組織（WHO）新近統計數字指出，台灣人因為癌症造成過早死亡或失能的「生命損失年數」（DALY）比率超過二成八，在亞太地區當中高居首位，且又以肝癌、肺癌影響最鉅。

NOWNEWS報導，《經濟學人》智庫、亞太區醫療保健高級主管丘琪錚，在一項亞太區癌症論壇上，特別指出這點。

丘琪錚認為台灣有健保減輕癌症病患負擔，雖較其他國家為佳，但統計卻凸顯罹癌前後對台灣人的影響較大。

丘琪錚指，據WHO這項2015年的DALY比較，癌症在台灣所有疾病當中造成的損失比率，高達28.10%，居亞太首位，遠比新加坡（22.7%）、澳洲（18.8%）以及中國（16.60%）為高。

所謂的DALY是衡量整體疾病負擔的一種方法，指一個人因為疾病而過早死亡或失能，所造成的生命損失年數；一個DALY即指一個人損失一個健康生活一年。

報導引述丘琪錚說，在亞太各國，因癌症所造成的經濟負擔，日益趨重。光是肝癌、肺癌這兩種癌症，在台灣、中國、南韓等地皆造成重大影響；以台灣而言，這兩種癌症造成的生命損失，也在亞太地區，名列前茅。

對比國內官方統計，衛福部今年中公布105年癌症死亡人數4萬7760人，占所有死亡人數27.7%，而肺癌與肝癌持續高居前二位，似乎更加印證了這樣的健康衝擊。

癌症最先壓垮病人的，可能是經濟重擔。丘琪錚表示，即使是在中等或高收入水準的國家，癌症也是造成病人經濟負擔的重大一擊。

丘琪錚說，台灣健保涵蓋癌症治療，光這一點表現已經比許多國家都強，不過如何找出更有效的治療方式、更低的醫費支出，仍是一大挑戰。尤其，在核准新藥的速度上，台灣未必緊跟著全球新科技，核准和引進新藥、新療法的速度相較英美，恐仍落後數年之久。在人口高齡化之下，未來考驗只會更大。