感受客家「靚庄」的魅力  客家產業博覽會亮麗登場 

（台灣英文新聞／李佳綜合報導）為推廣客家文化，扶植客家產業多元發展，客家委員會即日起至10日在臺北南港世貿展覽館舉辦「2017臺灣客家產業博覽會」。客家委員會主任委員李永得近日在記者會上表示，本次展覽會的策展主題為「靚庄」，希望從土地、生活到產業的緊密連結，呈現客庄之美，期盼大家踴躍前來博覽會「遶尞」，感受客家人的生活美學與文化魅力。

李永得表示，「靚」在客語中是漂亮、美麗的意思，本次博覽會除了蘊含重要的客家文化元素，更從客家人與土地的深厚關係切入，彰顯客家人生長在土地上，藉由土地成長、茁壯，發展出食衣住行等各項產業，傳達濃濃的客家生活美學。

李永得歡迎民眾親自來體驗客家產業博覽會，指這是一個櫥窗，民眾可從會場的展示進一步感受到原鄉的人文風土。

客家產業博覽會記者會現場 ( 圖 / 客家委員會 )

客家產業博覽會以數位導覽方式展現虛擬實境展區，包含土地的故事、客家美力、金色寶盒、客家食堂、東部旅客故事、金曲舞台、山林秘境、食農文青市集，並融入體感互動及VR/AR體驗等科技應用，呈現文化與科技的創意火花。

為呼應本次的策展主題，凸顯從土地到產業的緊密連結，並呈現客庄之美，客委會特別邀請新銳藝術家羅懿君進行主題策展。她透過對客庄與土地之間的觀察，試圖呈現一個與土地、生活和記憶有關的展覽，以「梯田地景」打造一座座梯田式菜圃，從體驗種菜的快樂，開啟了人和自然對話的平台，展現客家涵養在地文化，永續與環境和諧共生的里山精神；另以「金色寶盒」穿越一層層的菸葉簾帳，呈現南部客庄菸草產業勞力密集的交工文化與產業發展。

民眾參與客家產業博覽會 ( 圖 / 客家委員會 )

客委會表示，本次博覽會將推出靚庄奉茶杯、旅行袋、圓滿盤及黃子佼與芳記商行的《客氣》香氛蠟燭組，樣樣都是匠心獨具、只送不賣的限量好禮，配合展期好禮滿額贈送活動，購物消費滿1,288、3,288、8,888元，就有機會獲得每日限量好禮乙份。

「2017臺灣客家產業博覽會」資訊：12月2日至12月10日在臺北世貿南港展覽館1樓K區，活動詳情請上客委會網站或活動網頁查詢。