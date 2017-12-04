【更新】本周兩波冷空氣南下　週末高山有機會下雪

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）今天出門時，是否已經感受到一股寒意呢？氣象達人彭啟明博士與天氣風險公司今(4)日在臉書提供的資訊指出，本周有兩波冷空氣南下，預期今年入冬以來的新低溫將出現。

中央社引述氣象局預報員程川芳今(4)日表示，週五（8日）又有冷氣團報到，將影響週末天氣，強度和前一波差不多，但挾帶豐沛水氣。玉山、合歡山都有機會降下今年入冬以來第一場雪，提醒民眾未來一週注意保暖。

此外氣象達人彭啟明指出，今(4)日將是越晚越冷的情形，且會持續幾天時間，彭啟明提醒大家，今天開始務必要冬裝出門，注意預防感冒，尤其要特別關注年長者，注意保暖。真的開始會有冬天的感覺出現了。

彭啟明表示，今天清晨一些空曠地區低溫已經跌到16-17度，預計明後兩天有機會再跌一兩度，往14-15度靠近，甚至不能排除低溫可能再降。

因為台灣位於這波冷高壓的邊緣，北方已經進入隆冬，尤其長江以北，溫度都將降到零度以下的溫度。

這幾天周二周三是最冷的時候，周四會回溫，但周五到周日可能又會有第二波，而下周一開始也有機會有另外一波再度接近，有機會是一波接續比一波冷的機會。

雖然北部是直接受到冷空氣影響，冷的感覺特別明顯，中南部也是會降溫2-3度，只是不是那麼直接，但仍要留意溫度的改變。

彭啟明說，從各種指標來看，未來一兩周都有這樣的趨勢，提醒大家要多留意。

他還強調，這兩天容易有境外汙染物南下，提醒敏感族群要稍微留意，境外汙染的量上變動幅度較大，要留意監控的數值變化。而南部的大氣穩定，空氣品質仍較差，未來幾天也都類似，要稍微注意。