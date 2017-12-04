〈財經主筆室〉短線救火的當沖降稅一再延能當台股萬靈丹？

金管會喊當沖降稅再延七年利多，讓當沖交易量熱到發燙，近日更頻頻提出股市交易量大增、稅收也大增的各項數據，來支撐提案延長降稅的正當性論點。雖然各界對當沖降稅爭議仍很多，政府對延長當沖降稅的政策似乎仍勢在必行。只不過，用鼓勵當沖交易來活絡股市交易量的作法，放眼全球股市來看，台灣政府應該是獨步全球、領先各國股市。

用當沖降稅來活絡股市，前後任金管會主委各有獨到見解跟代表性作法。前任主委李瑞倉針對外界批評當沖降稅是鼓勵投機說法，他的說法是買股票本來就為賺差價，既然賺差價就有短期周轉，不能說短期投資就是投機。買股票就是為賺差價？這種說法出自主管金融市場與金融服務最高主管口中，似乎有欠妥當，現任主委顧立雄有意延長當沖降稅7年，更是鼓勵法人進場進行短線當沖交易。

當沖降稅的政策，應該是因應股市交易低迷、為台股點燃柴火的「短期」策略，若要當作活絡股市交易量的長期措施，的確就有很多爭議空間。當沖降稅自今年4月28日開始實施至今，股市量能提升似乎與降稅結果方向一致，但這段期間全球股市也是多頭走勢，台股跟著全球股市連動呈多頭趨勢，自然也是價量齊升，市場動能一定也是呈現上升，若以現有統計數字，就來認定對股市長期有利，市場恐有許多不同看法。

其實，當沖交易應該是所有交易中最艱難的交易方式之一，要在短短4.5小時內把股票賣掉，不管是先買後賣、或是先賣後買，都需精準判斷力跟臨場反應來完成，也就是心臟要很大顆，才能面對這短線交易帶來的極大心理壓力，很多人忙了一整年下來也不見得賺得到錢。

金管會主委顧立雄表示，我國當沖交易有90%以上是自然人，與美國當沖9成是法人情況相反，希望藉由當沖降稅政策穩定、持續長較時間，法人也許就願意投入研究！但當沖交易賺的就是4.5小時股價的上下變動產生的差價，股價的變動跟公司業績、產業景氣變動比較無關，有關的應該是受當日大盤變動、突發事件發生或人為介入操作等因素居多，賺的就是投機財？難道要法人投入更多經費來研究如何投機？

法人機構揹負很多投資人的委託重責，投資收益的結果都是要被檢討的，當沖交易既然不見得是穩賺不賠的生意，還是尋求穩健投資收益較佳，這也是台股法人機構當沖比重不大原因吧。政府該尋思的應該是如何改善台灣投資現況，讓企業有良好的經營環境，能夠創造更高收益，如果每檔股票都是台積電，又何嘗擔心股市沒有動能呢?