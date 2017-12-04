登革熱疫苗恐惡化病情 菲律賓誓言究責

登革熱疫苗Dengvaxia傳出對未曾感染病毒的人有風險後，菲律賓已宣布暫停接種。總統辦公室今天表示接種計畫恐危及數十萬人性命，誓言會究責。

疫苗生產公司賽諾菲（Sanofi）宣布，證據顯示未曾感染登革熱的人接種疫苗後病情可能惡化，因此須嚴格控管疫苗使用，菲律賓衛生部聞訊後在1日暫停接種計畫。

路透社報導，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）在聲明中表示：「這宗無恥的公共衛生騙局危及數十萬年輕人性命，我們必將竭盡全力究責。」

衛生官員1日表示，遵照世界衛生組織（WHO）對高度流行國家的大規模疫苗施打建議，去年已對超過73萬名的9歲以上孩童施打第一劑Dengvaxia。

雖然嚴重程度不比瘧疾，登革熱也正在世上不少地區快速散布。登革病毒每年約奪走2萬條人命，感染人數更是數以億計。

賽諾菲開發的Dengvaxia是首支獲得批准的登革熱疫苗，但科學家已經承認，疫苗並不完美，臨床試驗中對4種不同類型登革病毒產生的保護力也不一。

一項對6年臨床數據進行的新分析指出，Dengvaxia疫苗能對曾受登革熱感染的接種者提供持久保護效果。

但對未曾遭病毒感染的人來說，賽諾菲表示，若他們在接種疫苗後染上登革熱，長遠來講可能將引發更多重症病例。