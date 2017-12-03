喔熊組長生日趴華山熱鬧登場

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 台北報導）交通部觀光局超級任務組「喔熊」組長上任4週年囉！配合「2018國際海灣旅遊年」之行銷，交通部觀光局超級任務組「喔熊」組長生日趴，搶先以「海灣旅遊年 喔熊跳島行」為活動主題，特別規劃「喔熊跳島行 戶外生日趴」活動，並邀請喔熊粉絲們一同來參與，共同推廣2018海灣旅遊年觀光活動！

活動於喔熊組長生日當天於華山劇場舉辦系列慶生活動，六縣市10島之代表吉祥物，包括臺東縣政府「山豬阿歷與女友」、屏東縣政府「蔥寶」、澎湖縣政府「縣魚」、金門縣政府「水獺金莎」、馬祖風管處「黑嘴端鳳頭燕鷗」、澎湖風管處「菊島浩客」，以及原民會「部落小鷹」、臺灣休閒農業發展協會「鷺小白」等到場與喔熊組長互動走秀，並送上10島的在地特色伴手禮，做為生日禮物送給喔熊組長。

另外，喔熊組長的好朋友─「香港人氣貓Din-Dong」，特別飛來臺灣，一同宣傳臺灣2018海灣旅遊年，共同慶生。

現場除了有知名樂團「宇宙人」到場給大家滿滿30分鐘舒服的音樂，並結合「海灣+旅遊」主題，現場民眾可以坐在充氣沙發床上，耳朵沉浸在舒服音樂氛圍中；同時透過「10島跳島旅遊行動劇」，完整傳達10島觀光。

另設有官方吉祥物粉絲團推廣、喔熊手作餅乾DIY區，以及六縣十島等攤位，並現場粉絲一起PK互動玩遊戲。