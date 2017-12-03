記得抬頭看 晚間11時47分今年最大滿月

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）民眾今(3)晚不妨抬頭看看，可看到今年最大滿月。天文館今晚7時至9時，更將大型天文望遠鏡搬到天母棒球場，讓民眾在市區可透過望遠鏡觀察。晚上11時47分將達到最大滿月。



台北市立天文館指出，月球繞地球的軌道是橢圓形，和地球間的距離不斷變化，滿月的大小也會隨著與地球的遠近有所不同，亦即滿月發生時離地球愈近，所看見的滿月會愈大。



月球將在今天下午4時58分從東偏北方升起，晚上11時47分達到最大滿月，4日凌晨5時31分從西偏北分落下。



有趣的是，今天的滿月是最大滿月，比今年6月9日晚間9時10分出現的最小滿月足足大了14%，兩者的大小約是新台幣50元與10元的差別。



天文館表示，民眾欣賞最大滿月無需任何工具，用肉眼就可欣賞，但若用望遠鏡觀察，則可以看出一些月面地形特徵。天文館在今晚7時至9時也將大型望遠鏡搬到天母棒球場，讓民眾在市區透過望遠鏡觀賞今年最大、最滿的超級滿月。



此外，今年在最大滿月旁，還有一棵非常明亮的橙紅色亮星，為金牛座主星「畢宿五」，與滿月相襯，格外美麗。