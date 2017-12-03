紐約時代廣場看見台灣 推銷海灣旅遊年

（台灣英文新聞／ 生活組 台北報導）暌違8年，台灣觀光影片再度踏上時代廣場，並首次運用高科技互動式跨洋畫愛心，將台灣美景、美食與人情味送上廣告牆，為2018「海灣旅遊年」打響第一炮。



曼哈頓中城精華區時代廣場（Times Square），每年吸引逾5000萬各國觀光客，每天有超過30萬人路過，各式新奇廣告林立，電視牆最熱門、是廣告市場兵家必爭之地。



觀光局「時報廣場紐約、台北跨洋畫愛心」活動，在臺北時間2日晚間與同步在紐約時代廣場及台北Sogo復興館前零時差登場，由駐紐約台北經文處長徐儷文及交通部觀光局長周永暉連線畫愛心揭開序幕，吸引上千名美、澳、歐洲、台灣旅客同樂。

( 紐約民眾與台北連線互動熱舞／圖片取自觀光局網站 )



在台商張中益率領的Tiger Party團隊提供的科技支援下，兩端民眾透過電視牆連線，跨洋用手勢比愛心，觸發2018海灣旅遊年為主軸的台灣觀光形象廣告。廣告在ABC電視牆跑馬燈播映，國內華航、長榮航空、圓山飯店、中華電信等10餘家企業均共襄盛舉。



明年2018是台灣海灣旅遊年，世界最美麗海灣年會也將在澎湖召開，ABC電視牆上的澎湖雙心石滬背景特別醒目，透過跨洋畫愛心廣告期待吸引喜愛戶外活動的歐美遊客前往台灣。



觀光局同時利用社群網站特性，以互動遊戲讓粉絲體驗台灣、並連結個人社群網絡擴大宣傳台灣觀光品牌「Taiwan, The Heart of Asia」，另將剪輯後製今天活動內容影片，放置Instagram等社群媒介。



觀光局曾在2009／2010年利用耶誕假期及水晶球跨年倒數計時熱門期間播放觀光影片，推銷2010年「旅行台灣、感動100」，之後未再有台灣印象出現在時報廣場，反倒是中國大陸及各省市旅遊廣告隨處可見。