台灣專屬Emoji 珍奶、魯肉飯、藍白拖通通都有！

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北報導）Emoji 表情符號已經是世界工通語言，讓使用者在傳遞單調的純文字更加生動！台灣團隊推出台版Emoji，結合台北101、珍奶、小籠包，還有台客精神的藍白拖、經典電鍋，就連時下網路用語「87分」也變成Emoji，透過熱門網路用語符號，讓世界認識台灣生活文化。

隨著版本更新，食物系列表情符號除了漢堡薯條等美式餐飲，也加入各國其他元素，有日本料理壽司、串燒，還有代表傳統文化則有鯉魚旗、鳥居、韓服等等，台灣設計團隊「Taiwan Emoji Project」有感台灣的Emoji少之又少，因此創造出一系列可以傳達台灣經驗的Emoji，以台灣的食物、建築、商品、文化等等為靈感，趣味性十足。

逾20款圖案中包括有台北101、台啤、珍珠奶茶、鳳梨酥、滷肉飯、芒果冰、臭豆腐，以及夜市、廟宇、腳底按摩等，還包括「台幣百元鈔票」、每個家庭必備的「大同電鍋」、台客精神象徵「藍白拖」及台灣網友熱門用語「87分」。

目前此 Emoji 系列已在 Plurk 上開放使用，並在網站上開放下載。團隊的下一步，是建議其他社群平台（如 Facebook 、 Twitter ）也開放使用。 不管是台灣人、異國朋友，歡迎大家一同使用這些 Emoji 來分享台灣經驗，讓台灣成為彼此日常對話的一部分。