「慢遊森鐵」郵輪式列車 放慢腳步享受阿里山美景

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）阿里山的美除了日出外，還有克服地形而設計的森林鐵路，沿途的森林景觀為其主要觀光資源，「慢遊」在其中，悉心感受每一山林、雲霧變化再去品嘗美味奮起湖鐵路便當，真是人生一大享受。有興趣的民眾快來報名「慢遊森鐵」郵輪式列車，讓阿里山森林鐵路管理處帶領民眾放慢腳步，探索森鐵特殊的登山建築工法、車站、鐵道的老故事。

所謂森林鐵路是指為開採森林資源而舖設的產業鐵道，沿途的森林景觀為其主要觀光資源。而阿里山森林鐵路不只是森林鐵路，它也是登山鐵路、高山鐵路。大家都說阿里山森林小火車最迷人之處再於搭乘過程中的體驗，為了克服地形而設計的特殊工法，火車愈爬愈高，穿越不同氣候帶，寬大葉子的樹木逐漸轉為細小的杉林，陽光照耀的雲霧色彩變化萬千。

「慢遊森鐵」郵輪式列車行程。

新年度開始，阿里山森林鐵路管理處將推出『慢遊森鐵』郵輪式列車，除了帶領遊客更深入的去探索幾個車站的興衰史，還可以去一窺具有申登世界遺產潛力的阿里山森林鐵路特殊登山建築工法，順便聽聽志工老師永不褪色的森鐵老故事，趕快來參加這趟慢遊的知性之旅吧！

『慢遊森鐵』郵輪式列車套裝行程售價新台幣950元(含森鐵嘉義站至多林站去回車資、紀念品及導覽解說費用，不含中午餐費及旅行平安保險)。每梯次限量100名。行駛日期是107年1月3、10、17、24、31日及2月7、14、21、28日，預計9梯次，採取預約購票方式，各車站窗口不發售此套裝行程車票，相關訊息歡迎上阿里山森林鐵路「森鐵郵輪行程」網站查詢。