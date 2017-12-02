白宮岌岌可危？！弗林承認作偽證　「通俄門」恐延燒至川普

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）美國白宮前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），周五（1日）被控蓄意對聯邦調查局（FBI）說謊的罪名。他於1日上午出庭，向法官認罪。這是美國川普總統陣營，至今遭起訴的官員中，最重量級的一名。



弗林在認罪協議中稱，他同意與特別檢察官穆勒（Robert Mueller）合作調查俄羅斯涉嫌干預美國總統大選的所謂「通俄門」事件。

他還透露，是川普過渡團隊的一名「高階官員」，指示他在去年12月與俄羅斯官員接觸。弗林在認罪後發表聲明，坦承自己的行為錯誤，而認罪是對家人和國家的最好選擇。

多家外電報導均稱，這名「高階官員」就是川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。弗林說謊的消息今年1月就開始流傳，他在2月中、上任第23天時被迫辭職，成為最短命的白宮國家安全顧問。

美國CNN2日報導稱，弗林認罪後已經形成美國白宮政權近四十年來以來面臨的最嚴重法律和政治危機。通俄門究竟會延燒到何種層級，是否有可能包括川普本人，也讓外界有更多想像空間。

美國廣播公司ABC的報導乾脆下了一個聳動的標題說：是川普下令弗林通俄(如下圖2)--不過當初是針對伊斯蘭國恐怖分子的問題。ABC新聞網也對稍早報導的失誤，在文末刊出相關的更正內容(如下圖1)。



