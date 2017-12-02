【果粉崩潰】iOS先別更新！傳轉圈圈「死機」災情　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）iPhone今(2）日凌晨傳出嚴重災情，許多網友抱怨，ios系統更新到最新版本，突然黑屏轉圈圈，用戶大崩潰。



《蘋果》報導，有網友今凌晨在台大批踢踢po文說，iphone 6 plus更新到ios11.1.2，昨天晚上之前，使用都沒問題，就在今凌晨突然「黑屏轉圈圈」，大約10秒左右回到輸入密碼畫面，打完以後開啟app，又是黑屏轉圈，試了好幾次都一樣。



許多網友紛紛哀號及貼出螢幕黑畫面：「+1 我現在也是 之前用都正常」、「+1現在幾乎不能用」、「+1 快氣死」、「+1 每隔一分鐘一次 崩潰」。



也有網友在《mobile01》po文表示，iPhone X一直閃退重啟，其他用戶也說，「我也是!!! 就在剛剛突然這樣 我是iphone x」。



報導稱除台灣之外，中國、日本的iPhone使用者，今凌晨手機都有「死機」狀況，出現APP頻繁閃退、黑屏的問題。

3C達人電腦王阿達在臉書粉絲專頁提醒網友，若還沒更新的話，先不要動作！

萬一已經出現死機情形 ，《蘋果》引述電腦王阿達指出，其實目前有「重置」或「回溯日期」的方式可以解決，當手機重啟後，約有一分鐘時間可操作，之後又會重新回到黑屏轉圈圈的情況，用戶可趁這段時間進行重置作業，或是把手機系統回溯的日期，設定在11月30日之前。



阿達提醒，若選擇「重置」方式，用戶若沒用iCloud備份資料，重置後資料就會全部遺失，若民眾不會操作，建議拿到蘋果直營店或各經銷商請求協助。