來自北海道 阿寒湖寶石現身臺博館

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北報導）日本北海道釧路市境內的阿寒湖不僅自然景觀豐富，更因棲息罕見的日本特別國家天然紀念物「毬藻」（マリモ，Aegagropila linnaei）聞名全球。今年適逢阿寒湖毬藻發現120週年，國立臺灣博物館即日起展出「川上瀧彌與阿寒湖的自然」特展，除了可近距離欣賞來自北海道的毬藻活體，還可了解毬藻發現歷程、自然生態及近期的研究成果等。

今(2)日在臺博館舉辦的開幕典禮上，釧路市政府市長蝦名大也、市議會副議長秋田慎一、綠球藻發現命名120周年紀念事業實行委員會實行委員長小船井修一等均率團出席。釧路市政府特別贈送珍貴的毬藻活體、釧路市手工刺繡藝術品及毬藻包埋標本給臺博館，作為送給臺灣民眾的禮物。

「毬藻」為一種綠藻，只能生長在水質乾淨無污染的環境，由3-4公分長的絲狀體聚集成球狀集合體，毛茸茸的外型讓它成為最可愛的環保指標，也因表面細緻美麗，而有阿寒湖的「湖中寶石」之稱。1897年由當時就讀日本札幌農學校的川上瀧彌（臺博館首任館長）發現及發表為新紀錄種，1921年被日本政府列為國家天然紀念物，並於1952年成為特別國家天然紀念物。在日本除了設立「綠球藻展示觀察中心」專門介紹，毬藻也被當地原住民愛奴族認為是神的化身。

毬藻發現者川上瀧彌於1903年來臺，在臺期間持續不斷地在臺灣各地進行植物調查採集，幾度攀登玉山，訪遍各離島，並主導推動臺灣自然與人文資源的調查與標本蒐集，發起成立「臺灣博物學會」，對臺灣自然史的研究提供許多珍貴的紀錄與發現。臺灣植物中的川上忍冬、川上氏小蘖等以其姓氏命名者有10種，植物學名冠上川上姓氏的有40種之多。

臺博館副館長王逸群表示，毬藻有豐厚文化和自然保護教育意義，在阿寒湖是生物多樣性指標，也顯現阿寒湖的文化內涵深度。透過毬藻，可以串連當代社區參與的環境保護，以及對原住民文化的尊重的議題。

本次「川上瀧彌與阿寒湖的自然」特展展期至107年2月25日，另有「發現臺灣：重訪臺灣博物學與博物學家的年代」常設展覽，介紹川上瀧彌調查及文物蒐集歷程與成果。展覽詳細內容請參閱臺博館官網。