【管制30年】烏來山地16日解禁　未來不必申請入山證

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國防部與內政部11月23日公告，解除已管制30年的「台北縣烏來鄉（現為新北市烏來區）山地管制區」，將自本(12)月16日生效。屆時進入烏來的山地管制區，將不必再申請入山證。



公告指出，「台北縣烏來鄉山地管制區」經國防部與內政部於民國76年7月13日公告設管，並於84年4月17日調整範圍，因新北市政府警察局評估無設管必要，公告解除管制，自12月16日生效。



中央社報導，山地管制區法源依據為國家安全法規定，為確保海防及軍事設施安全，並維護山地治安，得由國防部會同內政部指定海岸、山地或重要軍事設施地區，劃為管制區並公告。



解除管制前，過去觀光客不論要前往桶后林道（104年8月蘇迪勒風災影響，目前尚未開放）或五重溪瀑布，都須向新北市府警察局新店分局孝義與信賢派出所申請入山證。



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長期關注這項議題的民進黨籍立法委員谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今(2）日表示，解除管制對原住民來說，有實際與精神上的影響，首先是在地族人進出管制區將不必再被查驗身分，解除生活困擾；精神上就是「土地解嚴」，否則對當地族人來說，管制好像是「住在裡面的人都有問題」。

此外，中央社也報導，根據時代力量籍立委高潞．以用．巴魕剌（Kawlo．Iyun．Pacidal）提供數據，烏來解除山地管制後，全國仍有10縣市共86個管制點。

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