〈時評〉台中市府大砍生煤許可量 台電應如何因應

11月13日台中市政府駁回台電公司11月6日申請台中火力發電廠鍋爐操作許可之延期，因為台中火力發電廠完全沒有提到生煤減量的問題。台電公司11月24日補件時，提出減量15 %，11月29日台中市政府拍板減少24%，由原先的2,500萬公噸，減成1,600萬公噸。雖然主婦聯盟副會長許心欣表示：「台中市政府減24%其實是玩數字遊戲，因為實際用量並沒有到核准量」。然而台中市政府堅持將生煤減量，並得到大部份台中市民以及環保團體的肯定。由於天候影響11月29、30日這兩天中南部PM2.5超標，除台中火力發電廠降載之外，高雄市陳菊市長亦下令興達電廠也要比照降載20%。

2015年5月29日，本人曾經在《台灣民報》發表了一篇「以淨煤及地熱減輕中部地區PM2.5的空污」。在文章中除了建議開發大坑及谷關的地熱發電及建議台中市議會應將「低碳自治條例」修訂為「防空氣污染自治條例」之外，最重要的一件事是台中火力發電廠應該立即使用淨煤技術。並且引用第一期能源國家型計畫(NEP1)淨煤技術主軸主持人林立夫教授的資料。在此再次提出來與各界討論。

使用淨煤加上二氧化碳封存(CCS)成本與使用天然氣發電成本比較圖

(引用自林立夫。圖中粉紅色線為2012年天然氣成本為14元左右，2014年9月天然氣成本由18元降為16元)

林立夫教授的資料，只要天然氣價格高於12元，則使用淨煤加上二氧化碳封存(CCS)的成本就會低於進口天然氣發電。我們不做二氧化碳封存因此成本更低。

在這一篇文章主要指出，即使加上淨煤技術設備投資，電廠整體熱效率的提升，還是非常值得的投資。因為將生煤加水悶燒氣化以後，除可分離出大部份CO2及空氣懸浮微粒等捕捉淨化，降低燃煤產生之空氣污染。 發電廠將由原先的燃煤鍋爐產生蒸氣推動發電機組，變成燃燒合成氣(CO+H2)的機組。燃燒合成氣，溫度可以像天然氣一樣高達1,500℃，因此新機組的熱效率會比原先使用500℃蒸氣的熱效率高出許多。這樣的話，除了環保議題PM 2.5可以降低之外，長遠來看整個電廠的能源效率是提高的。電廠需要投資，除了生煤氣化的設備之外，還需要將燃煤鍋爐及汽輪機(Steam Turbine)，改成燃合成氣的渦輪機(Gas Turbine)。這當然是一筆不小的投資，但非常值得。

9月12日《天下雜誌》631期，刊出「815後續追蹤…政府沒說的事：高火力高健康風險時代來臨」。文中指出「翻開環保署統計，協和電廠的氮氧化物排放量，在2015年成長近一倍；硫氧化物則暴增三分之二。其原因是供電吃緊，必須增加發電時間，排放物也增多。…去年一整年，協和電廠就貢獻了全台硫氧化物的12%。雖然不少燃油電廠現在被規定只有在缺電（備轉容量率低於6%）時，才能緊急上場，但現實狀況是，去年備轉容量率低於6%天數有80天，今年才過三分之二，就有78天，恐怕就要打破去年紀錄。除了協和1、2號機，今年9月、10月，預計除役的大林3、4號燃油發電機、通霄3號燃氣發電機，未來都是缺電時的救援投手。」

協和電廠造成嚴重的空氣污染。對於附近的居民已經盼望了近40年的關廠除役，在最後這幾年竟然是污染加重，真的是情何以堪。然而，如果好好處理協和電廠，會是台電轉型的一個契機。因為在協和電廠的外海，距離大約10公里甚至更近有一座海底火山，只要協和電廠用「CEEG同軸套管單管取熱」的技術，先請中油公司挖向海底火山，一口5公里深的定向井。甚至是直接在協和電廠裡面挖一口6公里深的豎井，達到300多℃溫度的地層，那麼我們就可以利用這口井來取熱。在內管與外管之間的環狀圈注水，在井底吸熱，由內管出水。如此可取得每小時100噸近300℃的高壓熱水來推動渦輪機，將協和電廠逐步變成地熱電廠。這很可能是台電燃油電廠轉型為地熱電廠最簡單、最省成本、又最直接有貢獻的方式。

號稱能源政策要親自督導的賴清德院長，你是不是聽一下像我這樣反核老兵的意見，趕快指示中油公司出手救一下台電公司吧！本人在 2016年7月23日的《台灣英文週刊》時評中，曾經寫過一篇文章「中油應成為地熱發電產業的堅實後盾」的文章，請賴院長參考！