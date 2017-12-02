前加泰隆尼亞自治政府8部長盼獲釋　西國法官周一宣判

（台灣英文新聞／高立寰、郭紫寧 綜合外電報導）因為判亂罪、煽動叛亂罪，及不當使用公款罪名，遭到西班牙最高法院羈押候審的8名前加泰隆尼亞自治政府領袖昨（1）日出席保釋庭，希望能獲得釋放。

這8名前部長面對最高法院法官亞連納（Pablo Llarena）時表示，願意以放棄片面宣布加泰隆尼亞獨立，及承諾守法為條件，要求法官同意將其釋放。

他們希望獲釋的主要原因，是希望可以參與加泰隆尼亞地區今年底即12月21日的區域大選。

其中一位被羈押的前部長，同時也是被解散的前加泰隆尼亞自治政府副主席洪克拉斯（ Oriol Junqueras），為獨派政黨加泰隆尼亞共和左翼（ Esquerra Republicana de Catalunya，簡稱ERC）的主席，也是此次區域大選中，該黨所推派的主要候選人之一。

洪克拉斯及其所屬的ERC，是加泰隆尼亞獨立事件中，前領導人普伊格蒙特（Carlos Puigdemont）最主要的支持者。

昨開庭後，最高法院法官亞連納，宣布將於下週一（4日）做出是否將8人釋放的決定。

最高法院先前已經做出判決，允許被控相同罪名的其餘各部部長保釋，現在8名閣員也希望能獲得相同的對待。

目前身在歐盟總部布魯塞爾的前加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特，亦透過推特，表示對前副主席與內閣官員的支持。

「你們根本就不應該被判入獄，盡你們所能的一切方式離開監獄」他在推特上發文這樣寫著。

即便面臨可能高達30年刑期，普伊格蒙特及洪克拉斯都希望可以在這個月底的區域大選中參選。

西班牙最高法院若宣布允許8位前部長保釋，對即將到來的區域大選，將造成重大衝擊。在重振獨派政黨士氣的同時，估計也將使得獨派政黨間分歧加深。

目前主席普伊格蒙特所屬的加泰隆尼亞歐洲民主黨（Partit Demòcrata Europeu Català，簡稱 PDeCAT），及副主席洪克拉斯的ERC黨，並不打算共組聯盟。

然而，目前他們皆尚未明確表示，若勝選，下一步又將如何。

巴塞隆納自治大學政治系教授Gabriel Colome表示，「他們（普與洪）將迫使支持獨立的選民，在入獄殉道的副主席，以及流亡主席之間做選擇。」

根據目前民調，這次區域大選，獨派與統派將勢均力敵。但洪克拉斯所屬的ERC，最有可能脫穎而出，贏得此次大選。