臺博館越南展出臺灣生態之美

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北報導）國立臺灣博物館攜手越南國立自然史博物館及河內博物館，跨海推出「脈動-越南．臺灣生態攝影展」巡迴展，以臺灣及越南專業攝影家的影像作品，展現彼此多樣的生態環境與物種；並透過「生物多樣性之愛」專題，敘述人們熱愛土地、物種的保育案例。首場展覽於2017年12月1日起至2018年2月25日於越南河內博物館展出。

本展歷經數個月的交流及籌劃順利開展，國立臺灣博物館館長洪世佑、越南國立自然史博物館館長Dr. Nguyen Trung Minh 、河內博物館館長Mr. Nguyen Tien Da 也在今日開展中，共同簽署合作備忘錄，共同宣示臺、越未來在文化及博物館事業的研究、展覽及教育推廣，將展開更長遠的合作關係。

臺博館館長洪世佑及越南國立自然史博物館館長Dr. Nguyen Trung Minh 都表示，臺灣和越南都擁有多樣地貌，孕育豐富的生態環境，其中森林與海洋更是生物多樣性寶庫，透過本次展覽，觀眾可以欣賞到不同土地獨特的地理環境，以及豐富的生態系所呈現的生命之美，藉由影像與自然建立情感連結，喚起大眾對於全球生態環境保育的重視。

本次臺灣展區以「生命的律動」、「森林宇宙」、「海洋秘境」、「城市自然」及「生物多樣性之愛」五大主題展現臺灣多元的地理環境、生物樣貌。展品包括地景攝影家莊明景、劉思沂、生態攝影家林青峰，及水下攝影家Yoko Summer等人所拍攝之112件攝影作品；導演齊柏林所拍攝的「看見臺灣」短片，以及導演江國賓拍攝剪輯之「迷霧森林」兩部短片。越南展區則以「生物多樣性」為主題展出67件精彩攝影作品，介紹越南跨越亞熱帶及赤道，多變的氣候伴隨著地形與緯度變化，形成排名全球高生態多樣性國家第16名的豐富物種。

駐越南台北經濟文化辦事處大使石瑞琦指出，這是駐越南辦事處設立25週年以來，首次由博物館以展覽形式進行國際交流。臺博館館長洪世佑也預告，過去臺博館一直致力於新住民服務大使專案的推動，藉由新住民服務大使的協助，促使在臺新住民、移工更為理解臺灣文化，本次也透過臺博館新住民服務大使阮氏玉梅的協助，促成臺越三個博物館的共同合作，未來希望越南博物館也能到臺灣進行展覽，將越南文化帶到臺灣，而臺灣也將持續透過更多的國際展覽合作，促進博物館國際交流，建立夥伴關係，以文化推展國際交流，透過文化的力量，增進國際間相互認識及建立共識，共同將對生態環境的關懷落實於具體行動中，也讓世界透過博物館更認識臺灣文化。