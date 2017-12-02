封館三月投資數千萬裝潢 「億萬級牛排館」A CUT全新開幕

2007年A CUT誕生，像名初生之犢不畏虎的青少年，一心一意搶攻美味市場，十年時間，被時光琢磨出精緻、歷練與品味，青少年長成「優雅的紳士」，風貌蛻變，重整出發，「品牌具有人性」，全新的A CUT更加懂得浪漫與散發魅力，穩步踏上「紳士風格之路」。十年之前，A CUT是台灣最新的牛排館，十年之後，A CUT仍是最新的牛排館，繼續引領風潮，只有A CUT能超越Ａ CUT。​

過去只有100席的A CUT，為何可累積出年來客量4.5萬人潮？為何可突破年營業額1.3億，且連續五年穩定破億，堪稱「億萬級牛排館」。開幕至今，繳出十年漂亮成績單，關鍵就在「品質」，除提供獨家肉品，時換菜單，專業服務外，主廚團隊定期赴歐美星級餐廳考察，研發菜色，東西交融，讓顧客品嘗美饌有「吃在台灣，味在世界」之感，讓眾多美食饕客指名是「第一牛排館」。「沒有最好，只有更好」，為持續鞏固A CUT在台灣牛排界中的領導地位，國賓大飯店董事長許育瑞投資數千萬元，優化「億萬級牛排館」的金字品牌，並增加至127席座位，為下個十年再創經典價值，2017年聖誕大餐和跨年夜餐廳首選，必屬全新A CUT，12/1試營運開放訂位。​

全新A CUT的裝潢主題就是「紳士風格」，部份建材不計成本選用獨家進口材質，符合「億萬牛排館」的品味。首先湖藍色的古典實木大門「A-Door」，區隔出A CUT空間的神秘性，推開後，視覺重點觸及流暢線燈，紋路靈感取自主廚團隊揮灑醬汁的過程。步下台階，兩側可見進口自日本的胡桃木，夜黑色的木牆包裹通道，搭以亮橘色地毯，顏色對比產生視覺效果，接著「瑪瑙寶石吧檯」成為第一個亮點，鑲滿大面寶石，鵝絨色亮光絢爛，吧檯桌面選用褐色馬鞍皮，平衡視覺空間，濃厚的真皮風味更強化質感，在未入主餐區前，先以「品酒空間－A Bar」，使顧客欣賞戲劇般的空間，讓心情產生歡愉，有利胃口大開，接著踏入主餐區，對比色強烈的純羊毛地毯鋪陳基底，古典精緻的桌椅置於其間，天花垂吊的透明／黑／藍色水晶燈，來自全球盛名的捷克水晶工藝品牌，設計師特地飛抵台灣尋覓靈感，再返捷克手工精雕細琢80盞，每盞水晶燈耗時三日製成，使光線折射與照明產生「藝術殿堂」之感。

主餐區使用壁面材質為全台獨家，引進泰國環保樹脂製造而成，呈現晶瑩摩卡色澤，設計師巧思來自「牛骨」，與餐廳屬性一致。主餐區包廂，以「溫暖的家」為概念，使用暖黃立燈，進口沙發營造出空間的舒適優雅，陳架上擺放收藏藝術品，提點品味，使顧客全身心靈放鬆，享受佳餚與品酒時光。「A CUT大包廂」則以「全娛樂」為主題，大膽運用對比色彩，白色天花板，森林綠手工格紋地毯，三色沙發，藏藍色紗簾圍繞，並有百萬頂級音響，75吋液晶電視，可讓顧客在用餐前唱歌，聽音樂，眾多好友品酒言歡。美饌上桌，首先視覺重點在天花裝飾如「皇冠」，襯其顧客榮耀身分，「皇冠」內部的燈飾來自捷克水晶工藝品牌，獨家手工打造，設計理念也出自「皇冠」，因此有「皇冠加冕」之意，更增添獨特的尊貴氣息。

全新A CUT帶來全新菜色，在前菜方面，除了定期會依季節推出湯品及沙拉外，也提供多種選擇，包括鮪魚、干貝、虎蝦、鴨肝、透抽、生牛肉塔等，主餐則提供香煎鴨胸、時令鮮魚、龍蝦、黑豚肋眼、春雞、羊排、義大利麵等餐點，無論是前菜或主餐，都搭配當季時蔬及各式自製特調醬汁，主廚團隊在醬汁部份下了非常多功夫，使用歐洲傳統醬汁做法，並融入當季海鮮、水果等元素。而牛排部分則特別強調「風味」，提供來自美、澳、日三國頂級牛肉。其中特別的是澳洲塔斯馬尼亞草飼5-7年的老牛，行政主廚選用帶骨肋眼，經過60天乾式熟成，肉質更加柔軟且風味十足，其肉帶有濃郁野味，完全迴異於其他油脂豐富肉質嫩口的牛排，用真實風味討好味蕾。A CUT保留經典舒芙蕾，不定期變換口味，絕對餐後完美的味蕾享受，入口瞬間幸福感瞬間提升，另有多道精美甜點供顧客選擇。在「A Bar」則提供多樣Bar food，提供顧客在踏入A CUT前一個轉換心情的場地，享受美酒搭配美食的歡愉時刻。