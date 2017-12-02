台北喜來登大飯店【繡春．芳豔】12/1開始預購

繡春染梅梢，芳豔綻滿庭，台北喜來登大飯店於2017年12月1日(五)起開放預購【繡春．芳豔】經典年菜與精緻年節禮盒，集結館內粵菜餐廳辰園、川揚料理請客樓、義國美饌比薩屋與日式雅宴桃山，為您悉心獻上多款旺富賀歲年禮。由辰園首度推出正宗港式「五福獻瑞」燒臘拼盤、人氣熱銷「富貴高陞」蘿蔔糕禮盒、滋補暖身「如意干貝鮮鮑燉烏雞」，以及年年熱賣的XO醬、廣式肝臘腸和紅燒鮑魚等伴手禮品，年節走春增添溫暖情意；請客樓則推出豐盛圍爐珍饌「錦繡迎春年菜組」與展演細膩功夫手藝的「滿漢御品小菜組」兩款年菜，另有頂級尊榮「一品佛跳牆」、濃潤醇香「砂鍋一品雞」、吮指回味新品「滿福煙燻嫩子排」，以及蘊意甜蜜連年的「紅藜桔祥鬆糕」等團圓佳餚，闔家共慶吉祥富貴年！除此之外，比薩屋與桃山亦首次推出異國暖鍋料理，包含酒香芳醇、軟嫩入味的「瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋」，以及深海鮟鱇魚與甘甜鱈場蟹齊入鍋的「鮟鱇魚鱈場蟹鍋」，多樣化的新春盛禮鉅獻，每款TWD1,080起，與您一同迎春聚福喜賀新歲！
辰園：滋補燉湯與道地臘味，送禮自享傳遞情誼
每逢新春佳節，講究食養的廣東人喜以煲湯滋補，辰園行政主廚姚嘉雄傳承深厚燉湯手藝，推出全新湯品「如意干貝鮮鮑燉烏雞」每鍋TWD3,800，選用珍稀人蔘、厚實鮮鮑、金華火腿、干貝與烏雞等食材，以老火精心燉製，湯水清澈鮮美、豐潤甘甜，寓意吉祥起家迎新象；燒臘名廚楊華廣亦推出「五福獻瑞」燒臘拼盤TWD1,800，以內蘊陳香的潮州滷水鵝、蜜汁叉燒、滷香牛腱、酒香醉雞與涼拌海蜇等經典港式燒臘，展演世代相傳的無窮韻味。
喜迎金犬年的新歲賀禮，辰園為您獻上五款瑞氣春節伴手禮，「富貴高陞」年糕禮盒TWD1,080，將甘甜蘿蔔絲、鹹香臘肉與蝦米一同手工蒸炊，綿密軟糯口感中夾帶陣陣干貝鮮香；「聚福賀歲」臘、肝腸+XO醬禮盒TWD1,380、「鴻運金喜」日月潭紅玉+XO醬禮盒TWD1,680，遵循古法醃製的道地臘味與茶湯明亮紅豔的日月潭紅玉，佐搭辛香醇厚的頂級XO醬，絕佳組合奉上年節真摯情意；「紅燒鮑魚」TWD1,500、「鮮鮑扣鵝掌」TWD3,280，精選澳洲四頭鮮鮑魚，以老母雞、火爪腿、後腿肉與鮮嫩鵝掌煨燉而成，豐腴肥美、入口即化的奢華滋味。禮盒皆特別挑選雍容雅致的絳紫色，打造出簡練環保的提袋包裝，大方體現出送禮者的用心品味。此外，亦有辰園限量商品「XO醬禮盒」單瓶裝TWD700、雙瓶裝TWD1,400，嚴選上等干貝、金華火腿、開陽、朝天椒等珍味，以精準火候悉心慢炒，成就出金黃辛香、鮮韻繚繞的頂級醬料，不論拌食烹調各式佳餚，更能增添料理絕佳風味。
請客樓：細品川揚功夫菜式，新春圍爐團聚首選
川揚料理基底功力紮實的請客樓主廚林菊偉，今年特別規劃適合四人小家庭團聚享用的常溫年菜，以精湛手藝與細膩巧思推出「錦繡迎春年菜組」每套TWD8,800，豐富菜色包含和風活鮑胡麻鮮蔬、清蒸龍蝦佐金沙汁、椒麻粉蒸和牛頰、金絲花膠白玉鮮露，齊賀富貴春滿門；「滿漢御品小菜組」每套TWD2,380，精選請客樓十道名聞遐邇的功夫小菜包含：泡菜燻肉捲、紅油牛筋凍、泡椒皮蛋、陳醋蜇頭、悄悄話等，象徵十全十美，事事皆擁好兆頭。
擁有年菜之王美譽的「一品佛跳牆」每盅TWD15,000(十人份)，精選20頭鮑魚、干貝、花菇、栗子等多種珍貴食材，集結各式海陸珍品煨出甘美精華，罈罐開啟，香味四溢，醇香味濃神佛難擋；「砂鍋一品雞」每鍋TWD3,500，選用小土雞、干貝與金華火腿等食材，注入老母雞湯歷時煲煮，湯頭濃郁醇香、暖身潤養闔家添福澤；全新推出「滿福煙燻嫩子排」TWD1,500，以東方獨門香料抹上聖路易子排，慢火燻烤出迷人香氣，焦香酥脆的外層與多汁柔嫩的肉質，令人吮指難忘的豪邁享受；「紅藜桔祥鬆糕」TWD1,080，以養身珍寶紅藜麥，綴上綿密豆沙、酸香桔餅、鳳梨乾等果乾一同蒸炊，細緻鬆軟的質地中交織馥郁果香，甘甜不膩甜蜜旺連年。
比薩屋、桃山：異國風味暖鍋饗宴，多元選擇慶賀新年
新春圍爐年菜的嶄新選擇！今年台北喜來登大飯店首次推出精緻異國年菜外帶，滿足所有喜愛暖鍋料理的賓客，首推由比薩屋推出「瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋」TWD1,680，以風味獨具的義大利瑪莎拉酒，耗時精燉紐西蘭羊膝，膠滑彈嫩的口感與濃郁醬汁交融完美和韻，齒頰留香綿延甘草氣息；桃山則獻上「鮟鱇魚鱈場蟹鍋」TWD3,800，嚴選富含膠原蛋白、肉質結實，被喻為人間極品的深海鮟鱇魚，搭配甘甜彈牙的日本鱈場蟹兩款海洋極鮮，清爽香醇的味噌湯底簇擁下，細細品嚐海鮮本身的鮮甜原味，溫暖歡慶安康有餘年。
台北喜來登大飯店【繡春．芳豔】年菜外賣與年節禮盒預購
- 自2017/12/1(五)至2018/2/12(一)開放預購，須於提貨前三日預訂，最後提貨日為2018/2/15(四)下午三點止。
- 2018/1/10(三)前凡預購辰園禮盒商品並完成付款，即可享9折早鳥優惠，年節商品皆為手工製作，數量有限，售完為止。
- 訂購專線：02 2321 5858辰園ext. 8041；請客樓ext. 8803、8652；比薩屋ext. 8905；桃山ext. 8085；訂席中心02 2321 1818。
- 線上訂購：www.sheratongrandtaipei.com