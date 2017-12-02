台北喜來登大飯店【繡春．芳豔】12/1開始預購

繡春染梅梢，芳豔綻滿庭， 台北喜來登大飯店於 2017 年 12 月 1 日 ( 五 ) 起開放預購【繡春．芳豔】經典年菜與精緻年節禮盒 ，集結館內粵菜餐廳辰園、川揚料理請客樓、義國美饌比薩屋與日式雅宴桃山，為您悉心獻上多款旺富賀歲年禮。由辰園首度推出正宗港式 「五福獻瑞」燒臘拼盤 、人氣熱銷 「富貴高陞」蘿蔔糕禮盒 、滋補暖身 「如意干貝鮮鮑燉烏雞」 ，以及年年熱賣的 XO 醬 、 廣式肝臘腸 和 紅燒鮑魚 等伴手禮品，年節走春增添溫暖情意；請客樓則推出豐盛圍爐珍饌 「錦繡迎春年菜組」 與展演細膩功夫手藝的 「滿漢御品小菜組」 兩款年菜，另有頂級尊榮 「一品佛跳牆」 、濃潤醇香 「砂鍋一品雞」 、吮指回味新品 「滿福煙燻嫩子排」 ，以及蘊意甜蜜連年的 「紅藜桔祥鬆糕」 等團圓佳餚，闔家共慶吉祥富貴年！除此之外，比薩屋與桃山亦首次推出異國暖鍋料理，包含酒香芳醇、軟嫩入味的 「瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋」 ，以及深海鮟鱇魚與甘甜鱈場蟹齊入鍋的 「鮟鱇魚鱈場蟹鍋」 ，多樣化的新春盛禮鉅獻，每款TWD1,080起，與您一同迎春聚福喜賀新歲！​

辰園：滋補燉湯與道地臘味，送禮自享傳遞情誼

每逢新春佳節，講究食養的廣東人喜以煲湯滋補，辰園行政主廚姚嘉雄傳承深厚燉湯手藝，推出全新湯品 「如意干貝鮮鮑燉烏雞」每鍋 TWD3,800 ，選用珍稀人蔘、厚實鮮鮑、金華火腿、干貝與烏雞等食材，以老火精心燉製，湯水清澈鮮美、豐潤甘甜，寓意吉祥起家迎新象；燒臘名廚楊華廣亦推出 「五福獻瑞」燒臘拼盤 TWD1,800 ，以內蘊陳香的潮州滷水鵝、蜜汁叉燒、滷香牛腱、酒香醉雞與涼拌海蜇等經典港式燒臘，展演世代相傳的無窮韻味。

喜迎金犬年的新歲賀禮，辰園為您獻上五款瑞氣春節伴手禮， 「富貴高陞」年糕禮盒 TWD1,080 ，將甘甜蘿蔔絲、鹹香臘肉與蝦米一同手工蒸炊，綿密軟糯口感中夾帶陣陣干貝鮮香； 「聚福賀歲」臘、肝腸 + XO 醬禮盒 TWD1 , 380 、 「鴻運金喜」日月潭紅玉 + XO 醬禮盒 TWD1 ,680 ，遵循古法醃製的道地臘味與茶湯明亮紅豔的日月潭紅玉，佐搭辛香醇厚的頂級XO醬，絕佳組合奉上年節真摯情意； 「紅燒鮑魚」 TWD1, 500 、「鮮鮑扣鵝掌」 TWD3 ,280 ，精選澳洲四頭鮮鮑魚，以老母雞、火爪腿、後腿肉與鮮嫩鵝掌煨燉而成，豐腴肥美、入口即化的奢華滋味。禮盒皆特別挑選雍容雅致的絳紫色，打造出簡練環保的提袋包裝，大方體現出送禮者的用心品味。此外，亦有辰園限量商品 「 XO 醬禮盒」單瓶裝 TWD700 、雙瓶裝 TWD1,400 ，嚴選上等干貝、金華火腿、開陽、朝天椒等珍味，以精準火候悉心慢炒，成就出金黃辛香、鮮韻繚繞的頂級醬料，不論拌食烹調各式佳餚，更能增添料理絕佳風味。

請客樓：細品川揚功夫菜式，新春圍爐團聚首選

川揚料理基底功力紮實的請客樓主廚林菊偉，今年特別規劃適合四人小家庭團聚享用的常溫年菜，以精湛手藝與細膩巧思推出 「錦繡迎春年菜組」每套 TWD8,800 ，豐富菜色包含和風活鮑胡麻鮮蔬、清蒸龍蝦佐金沙汁、椒麻粉蒸和牛頰、金絲花膠白玉鮮露，齊賀富貴春滿門； 「滿漢御品小菜組」每套 TWD2,380 ，精選請客樓十道名聞遐邇的功夫小菜包含：泡菜燻肉捲、紅油牛筋凍、泡椒皮蛋、陳醋蜇頭、悄悄話等，象徵十全十美，事事皆擁好兆頭。

擁有年菜之王美譽的 「一品佛跳牆」每盅 TWD15 ,000( 十人份 ) ，精選20頭鮑魚、干貝、花菇、栗子等多種珍貴食材，集結各式海陸珍品煨出甘美精華，罈罐開啟，香味四溢，醇香味濃神佛難擋； 「砂鍋一品雞」每鍋 TWD3,500 ，選用小土雞、干貝與金華火腿等食材，注入老母雞湯歷時煲煮，湯頭濃郁醇香、暖身潤養闔家添福澤；全新推出 「滿福煙燻嫩子排」 TWD1,500 ，以東方獨門香料抹上聖路易子排，慢火燻烤出迷人香氣，焦香酥脆的外層與多汁柔嫩的肉質，令人吮指難忘的豪邁享受； 「紅藜桔祥鬆糕」 TWD1,080 ，以養身珍寶紅藜麥，綴上綿密豆沙、酸香桔餅、鳳梨乾等果乾一同蒸炊，細緻鬆軟的質地中交織馥郁果香，甘甜不膩甜蜜旺連年。

比薩屋、桃山：異國風味暖鍋饗宴，多元選擇慶賀新年

新春圍爐年菜的嶄新選擇！今年台北喜來登大飯店首次推出精緻異國年菜外帶，滿足所有喜愛暖鍋料理的賓客，首推由比薩屋推出 「瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋」 TWD1,680 ，以風味獨具的義大利瑪莎拉酒，耗時精燉紐西蘭羊膝，膠滑彈嫩的口感與濃郁醬汁交融完美和韻，齒頰留香綿延甘草氣息；桃山則獻上 「鮟鱇魚鱈場蟹鍋」 TWD3,800 ，嚴選富含膠原蛋白、肉質結實，被喻為人間極品的深海鮟鱇魚，搭配甘甜彈牙的日本鱈場蟹兩款海洋極鮮，清爽香醇的味噌湯底簇擁下，細細品嚐海鮮本身的鮮甜原味，溫暖歡慶安康有餘年。

台北喜來登大飯店【繡春．芳豔】年菜外賣與年節禮盒預購