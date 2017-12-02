柏林聖誕市集 警方發現疑似爆裂物

（臺灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導）昨（1）日當地時間下午2時，德國首都柏林（Berlin）近郊小城波茲坦（Potzdam）老城區一間藥局收到一件不明包裹，員工打開後發現內容物包含大量電線及螺絲釘，隨即報警處裡。

警方到達現場後，立即封鎖該區，將民眾撤離，以利警方及警犬搜索可疑處和不明物體。波茲坦所屬博蘭登堡區（Brandenburg）內政部長薛爾特（Karl-Heinz Schröter）表示，經由X光儀器探測內容物後，發現包裹內含有電線、螺絲釘、電池，以及不明粉末。

警方表示，經過三個小時的檢驗，該包裹內沒有發現任何的引爆裝置。但目前未能斷定包裹是否為刻意設計的爆裂物（Improvised Explosive Device, IED），抑或是單純製造群眾的恐慌而已。薛爾特部長表示，為了讓警方繼續進一步的相關調查，該區域仍然封鎖中。

去年德國首都柏林聖誕市集遭到伊斯蘭國（ISIS）的恐怖分子卡車衝撞攻擊，造成11死，自此德國政府對於任何疑似恐攻皆採取最高戒備，同時加強各級政府之間資訊的共享與流通，以流暢整體維安行動；此外，聖誕市集是德國聖誕假期間人潮最為聚集的地點之一，今年德國警方針對各地區的聖誕市集加強戒備，以避免類似恐攻事件重演。

另外，內政部的發言人表示，官方認為德國仍然是恐怖分子的主要目標之一。

柏林近郊聖誕市集 警方發現可疑物體