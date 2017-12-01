南非與莫三比克聯手打擊犀牛盜獵

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡1日專電）南非克魯格國家公園內遭盜獵者毒手的犀牛，其中90%是鄰國莫三比克犯罪份子所為，兩國決定組織聯盟嚴打盜獵者。

盜獵者穿越400多公里的國界，闖入克魯格國家公園（Kruger National Park）殘殺犀牛，盜獵犀牛角，再販賣到亞洲謀取暴利，造成園內犀牛生存危機。

國家公園巡守員范維克（Neels van Wyk）表示，聯盟非常重要，因為莫三比克盜獵者每天闖進邊界，以聲東擊西的方式，誤導巡邏員的追蹤方向。

南非媒體時報即時消息（Times LIVE）引述范維克的談話，如果追捕過程中，嫌犯逃回莫三比克，會使用追蹤器繼續追捕，並將他們繩之以法交給莫三比克法院處理。但兩邊的鐵絲網長達450公里，可以想像追蹤的難度。

瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）已認定，莫三比克與越南是全球非法犀牛貿易中，最嚴重的兩個國家。

諮詢員克萊因恩斯（Tiaan Kleynhans）表示，最大挑戰是人手和配備不足。占地2萬平方公里的園區，只有20多名巡守員。

報導指出，南非環境部門7月的統計顯示，今年前半年有359名涉嫌犀牛盜獵與走私份子被捕，其中90人在克魯格公園內，112人在附近。

數字同時顯示，同期有529頭犀牛遭獵殺，較2016年同期542頭減少13頭。克魯格國家公園內有243頭遭獵殺，較2016年同期354頭下降34%。1061201