吩坦尼止痛藥屬管制藥品 用法用量需依照醫囑

台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據國外報導，有多起服用或誤用吩坦尼（Fentanyl）止痛藥過量造成死亡的事件，食藥署提醒民眾，Fentanyl屬強效止痛藥及具成癮性，如不當使用，可能造成嚴重的後果。

國外媒體報導，美國知名搖滾樂歌手因服用吩坦尼（Fentanyl）止痛藥過量而身亡；另有小孩因誤用家人丟棄在垃圾桶的Fentanyl貼片而死亡；以及患者因Fentanyl貼片部位太靠近熱源處，導致貼片溫度上升而人體吸收過多而死亡。

食藥署表示，Fentanyl屬合成的類鴉片藥物，在台灣屬於第二級管制藥品，依據管制藥品管理條例規定，其只能由食藥署製藥工廠負責其輸出、輸入、製造及販賣。Fentanyl的止痛效力比嗎啡高50至100倍，常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛。Fentanyl副作用包含噁心、嘔吐、便祕、暈眩、嗜睡等，嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡。

依據食藥署91年至103年的統計資料顯示，國人Fentanyl的使用量已成長2.2倍，其中又以貼片的使用量為大宗。食藥署在此呼籲民眾，Fentanyl貼片為醫師處方用藥，使用藥品需遵照醫囑，切勿任意更改劑量且應維持貼片完整性，不可剪開或破壞貼片後使用；貼片應貼於腰部以上清潔乾燥的皮膚，最好是無毛髮生長的區域，不可貼於傷口處，另應避免將Fentanyl貼片部位靠近高熱的環境中，以避免發生副作用及藥物過量致死；此外，貼片貼於身上的時間不可任意延長，

此外，病人需在使用紀錄表登錄使用情形，使用過的貼片劑切勿隨意棄置，應連同使用紀錄表繳回藥局，如有未曾使用過的貼片劑，也應退還醫院或藥局，以維護管制藥品正當使用。