〈時評〉台灣的出路 

2017年台灣下半年最夯的商品──義美「厚奶茶」，經由國際通路的合作，加上好食品專家的品牌力，驚喜的帶動大暢銷。其實產品誕生的起源，是企圖藉由新產品開發及行銷，來紓緩長期以來，台灣酪農在冬季面臨鮮乳滯銷困境。原創者專注於問題的核心，傳播「執行創意的創意」給供需雙方，用行動與原創將困局轉化成出路。

《澎湖和平宣言》倡議

2017年11月18日，由澎湖縣探索未來發展協會主辦，台灣設計協會、澎湖縣國際藝術交流協會等9個共同發起舉辦的「未來‧觀光‧澎湖國際論壇」。

面對東北亞局勢緊張，筆者深感舌頭可以解決拳頭不能解決的問題，於會中倡議《澎湖和平宣言》：澎湖四面環海，大都是依賴海洋為生的討海人，深知海洋不屬於澎湖，人類屬於海洋；正如地球不屬於人類，人類屬於地球。澎湖人深愛自己的子女，如同每個國家有智慧的領導人，也愛自己子女，及自己人民的子女。

荷蘭哲學家斯賓諾沙（Brauch De Spinoza）說，國家最終目的不是統治人民，而是使個人免於恐懼，且擁有絕對的天賦人權。法國大革命時期（1789-1799）智慧的人民，給予普世一個禮物，自由、平等、博愛。

鑄劍為犁，終止戰爭；以智慧共祈：把槍打成鐮刀。

政策創新 一切透明化

亞洲地區最富影響力的國際創意盛會，2017AdAsia亞洲廣告會議在印尼峇里島舉行。大會中，印尼漁業部部長蘇西（Susi Pudjiastuti）提出她的政策創新，最重要的是充滿勇氣的讓所有事情都透明化。蘇西以女性在穆斯林眾多的印尼成為部長是大突破，並鼓勵大家「做你自己」，同時對男人提出忠告，不要害怕女人超越，此分享引起來賓掌聲如雷。

蘇西的背景有別於一般政治家，中學肄業，後來因為從印尼中爪哇，把新鮮的漁產運到雅加達販賣而發跡，甚至成立航空公司Susi Air運輸海產。博士閣員重要，會做事更重要，魄力勇氣無分性別、學歷。

不要憂慮！有人說過，我們的憂慮不會帶走明天的難過，只會帶走今天的力氣。更要在勞碌中享福，累積翻轉的正能量。

■（作者為動腦雜誌發行人）