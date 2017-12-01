【友善耕作☆不用農藥】義美高志明　揭曉100公噸「菜頭葉」之謎！

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）義美食品公司總經理高志明，今(1)日在臉書po文，對外界公布他承諾購買100公噸蘿蔔葉， 最主要的用途。答案就是要從蘿蔔葉萃取葉黃素、或可再分離利用之高價值成分。以下就是高志明總經理臉書po文的完整內容：



一、緣由：幾十年來，在台灣大家看到了犧牲多少的農地、及農業水資源，來發展經濟、發達工商業，不斷增加國民所得，當然也帶來了各式各樣的工業污染；但是農民的收入一直比不上工商金融業的從業人士，農產品的附加價值，也長期偏低；農村人力嚴重老化、欠缺，其農產品收成，又必須要受嚴峻氣候異常的威脅；這種發展成果，實在不是公平合理的結局！

二、因此，種下了義美食品公司有意願盡點社會責任的想法；今年初以來，落實以較高的價格契作，收購多種台灣本土農產品。10月28日，更進一步宣布要利用「義美公司自主發展」的技術，幫忙提升台灣農產品的附加價值，未來，更可以協助處理部分農產廢棄物。

三、解謎：「蘿蔔葉」 可萃取、或再分離利用之高價值成分；非常有價值：

1. 複合態「葉黃素」 (包括「游離型」與「酯型」)

2. 其他類胡蘿蔔素

3. 植物多酚 (類黃酮、花青素…等多種抗氧化營養素)

4. 植物纖維質

5. 多種維他命與礦物質

四、目前，台灣有上百萬人經常服用的「葉黃素」，絕大多數是「進口的」；而且其萃取方式，大部分是用商業用「正己烷 Hexane」；然而，義美是採用「超臨界 CO2 (二氧化碳)」萃取的，完全避免使用「化學溶劑」萃取。台灣有充足的原料，讓農民辛苦耕種、為了收成「蘿蔔」，而讓其葉子，「菜頭葉」變成廢棄物，只能用來堆肥、當綠肥；實在太可惜了！

五、台灣還有許許多多的農產品未能有效利用；無法讓農民提高收益；義美食品公司希望拋磚引玉，讓更多的農工企業積極投入專業技術，更期許政府團隊也能適時修正農業政策，共同為台灣農業的未來打拼！再度感謝消費者長期對義美的支持、與愛護！

六、我們公司已經契作了十幾位農友，分佈在高雄、雲林、台中、苗栗，他們願意配合義美食品公司的「友善耕作」要求，不用農藥；將有數十位農友，也會陸續加入；我們非常感謝 他們！也拜託 大家支持！

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​今年10月28日，高志明總經理為洽購香蕉與蘿蔔葉，曾南下高雄。(台灣英文新聞 郭紫寧攝)