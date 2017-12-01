台北福華邀黃小琥、李千娜 舉行聖誕音樂美食交饗宴

台北福華大飯店今年平安夜(12/24)將於全新改裝中庭彩虹座上演一場音樂與美食的交饗宴。「Golden Symphony福華耶誕世紀金曲晚宴之夜」邀請知名歌手黃小琥、李千娜演唱經典動人名曲，並由館內各廳主廚聯手獻藝，呈現精緻美點。為台北福華今年度聖誕系列活動最盛大的焦點之夜。

除了重金禮聘歌手帶來聽覺享受，各餐廳亦為本晚宴推出特別料理，菜色別具巧思。主菜與甜點加入名曲的新創概念，一方面增添神秘感，一方面帶給賓客們味覺與視覺全新的感官體驗。首先由珍珠坊、宴會廳共同獻上「德布西：海」，使用紅酒、松露、龍蝦等食材，完美交融中富有層次，如大海一般時而靜謐深遠，時而波濤洶湧。麗香苑與花園大道攜手演奏「貝多芬：第六號田園交響曲」展現歐陸風味，以法國羊肝蕈、雞油蕈與菲力牛排呈現流暢旋律。最後由日籍甜點總監嘉手納慶一首席製作「柴可夫斯基：糖衣仙子之舞」，耶誕限定的香緹星球與閃電馬卡龍入口時，每一口都是舌尖上綻放驚艷味蕾的童心趣味。

入場券每人5,888元，即日起開放售票，11月30日前享預購9折優惠，福華尊爵卡貴賓享85折優惠。當晚更舉辦貴賓抽獎活動，最大獎為麗星郵輪海景艙房來回雙人行，有機會抽到福泰飯店集團提供的全台連鎖住宿券。詳情請洽：(02)2326-7412訂席中心。