酒精稀釋藥劑疏失 台東馬偕道歉負責

上月1名早產男嬰住院返家後，台東馬偕醫院開的藥物，卻用酒精稀釋，導致男嬰餵藥後出現嘔吐，院方今（1）日道歉負責。所幸男嬰當晚恢復活動力，後續醫院也會安排回診追蹤健康狀態。

有關男嬰藥物調劑錯誤事件，台東馬偕醫院上午召開記者說明會，由副院長張宏昌、小兒科主任游昌憲、藥劑科主任蔡佳靜針對事發經過對外界說明，並對於調劑錯誤事件深感抱歉。

至於事件起因，院方解釋，男嬰在11月18日出院，出院處方藥物有三種，因藥物用量少，藥師因考慮家長餵藥方便性，藥師誤加入酒精稀釋。

張宏昌表示，已啟動調查小組、病安調查與關懷小組，針對作業錯誤部分檢討改善。他在記者會中也就男嬰目前情形說明，家屬11月28日向院方反映後，兒科團隊立即安排男嬰住院、進行相關檢查，所幸男嬰在當晚即恢復活動力，並可順利餵食奶水。

至於檢驗檢查報告部分，張宏昌說，也與男嬰出院11月18日當時狀態一樣，並無因酒精引發相關器官損傷情形。11月29日相關藥劑科主管也已與家屬進行座談，對於這次事件深表抱歉，並負起相關責任。

台東馬偕醫院新聞稿指出，目前院方對於男嬰妥善照護，順利出院後也會安排回診繼續追蹤其健康狀態，也已積極與家屬溝通協調中。

康姓女子3個月前早產男嬰，住院2個月後在上個月18日返家，台東馬偕醫院連開3劑藥物調養，卻用酒精稀釋藥粉導致男嬰吃了竟大哭、並有嘔吐情形，還好家人警覺性高，拿著藥劑找其他醫生檢查才發現離譜事件。家屬氣得PO網質疑院方太離譜。