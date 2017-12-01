Yahoo年度10大新聞 一例一休居冠

（中央社記者吳家豪台北1日電）Yahoo奇摩2017年度10大新聞排行，一例一休爭議高居榜首，以韓劇鬼怪席捲亞洲的孔劉，也躋身娛樂人物前3名，美職大聯盟新秀林子偉是體育名人首位，比「前輩」王建民還熱門。

2017年進入尾聲，Yahoo奇摩新聞公布年度10大新聞排行榜，國內政治議題攻占前7席，當紅韓星、旅美球星、世大運選手也是網友熱門話題與關注焦點。

觀察今年10大新聞榜單，一例一休爭議最熱門，其餘依序為年金改革爭議、獵雷艦案、前瞻計畫被批綁樁、815全台大停電、限電警戒連五紅、合法同婚判決、巴拿馬斷交、名導齊柏林墜機身亡引發亞泥礦權討論、世大運空前成功。

Yahoo奇摩同時公布今年10大熱搜新聞人物，一反去年以國際和台灣重量級政治人物為首，今年榜上9成為台灣今年痛失的人才及爆出負面或八卦風波的新聞人物，引發網友好奇熱搜。

其中，才女作家林奕含揭露的社會議題引發高度關注，排名第1；為記錄台灣而奉獻生命的導演齊柏林排名第2；與台北市議員童仲彥傳出戀情的邱惠美則排名第3。

至於在Yahoo奇摩年度10大熱搜娛樂人物榜單中，王心凌、柯以柔、孔劉包辦前3名。年度10大熱搜體育名人前3名依序為林子偉、王建民、詹詠然。

Yahoo年度10大新聞是Yahoo奇摩新聞編輯精選30個重大新聞事件，經網友票選出前10大新聞事件。投票時間為2017年11月22日至12月1日中午，共計8700人參加投票。1061201