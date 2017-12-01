台北福華繽紛聖誕市集12/16溫暖登場

歲末將至，台北福華大飯店為感恩2017年的豐碩，並揭開2018年的嶄新序幕，首次盛大舉行年末系列聖誕活動，12/16~12/24為期九天將於戶外停車場上演繽紛聖誕市集並集結美式、歐式、港式等類型，還有異國料理分身進駐超混搭！以露天餐飲市集形態，加入東區的人潮戰場，好吃好玩一次獻上，眾多好禮拿不完！

繽紛聖誕市集中最顯眼的高聳戶外耶誕樹、閃亮星光棚架，將把聖誕村熱鬧氛圍原汁原味呈現。逛市集絕不能少了美食，館內餐廳各推拿手菜；麗香苑（2F）將於市集販售美式烤牛肉潛艇堡、暖呼呼玉米奶油巧達湯；珍珠坊（2F）的熱賣經典港點也都享用得到。當然更不能錯過點心坊（1F）的聖誕節慶糕點：史多倫、聖誕布丁、聖誕襪手繪綜合餅乾、木輪蛋糕與薑餅屋，充滿節慶的氛圍簡直就是小朋友的歡樂天堂！除此之外，台北福華亦廣邀各國駐台辦事處推薦優質商家參與市集攤位，輕鬆享受五星頂級、異國風情薈萃的美食、小吃。

現場消費滿200元，即有機會抽中台北福華及福泰飯店集團住宿券、餐飲券，最大獎有機會獲得美國聯合航空不限航點來回機票。市集期間更有精彩表演接力上演，墾丁福華舞蹈表演、知名樂團戶外T-Bome銅管五重奏、國軍寶寶可愛扭扭跳跳，適合闔家親子出遊，盡享歡樂聖誕節！