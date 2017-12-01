台盧雙邊會議10週年  盧森堡商會率領業者來台尋合作夥伴

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）中華民國國際經濟合作協會（國經協會）1日於台北舉行「第10屆台盧(森堡)經濟合作會議」，盧森堡商會副理事長兼國際事務委員會Robert Dennewald主席率領訪團來台，包括SES通訊衛星公司、ALFI盧森堡基金協會、Immo Luxembourg房地產業者、KPMG稅務公司等重量級業者，望與台灣相關業者進行經貿交流，盼促成更多雙邊投資與貿易機會。

周五的第10屆台盧(森堡)經濟合作會議，由國經協會台盧會議委員會主席金際遠與盧森堡商會副理事長兼國際事務委員會Robert Dennewald共同主持，經濟部國際貿易局倪克浩主任祕書應邀於會中擔任貴賓致詞，雙方針對「循環經濟」、「數位經濟」等議題尋求合作商機。

盧森堡商會副理事長兼國際事務委員會Mr. Robert Dennewald主席率領訪團來台，包括SES通訊衛星公司、ALFI盧森堡基金協會、Immo Luxembourg房地產業者、KPMG稅務公司等重量級業者，望與我相關業者進行經貿交流，盼促成更多雙邊投資與貿易機會。

盧森堡商會於會中發表「盧森堡第三次產業革命」─2050年產業發展願景及經濟轉型計畫，以全面轉換為再生能源和擴大數位科技的應用為基礎，針對六大產業（能源、交通、建築、糧食、工業、金融）和三大運作原則（智慧經濟、循環經濟、產消合一），善用「網路通訊科技」建立「分散式資源」模式，支援共享經濟、循環經濟等應用，促進資源有效分配、生產和使用，提升能源發展效益，達到產業轉型目標。

我國循環經濟、數位經濟領域代表性講者包括：寰陞國際股份有限公司王家祥創辦人、研揚科技股份有限公司新事業發展處/物聯網事業部丁國平資深經理、資訊工業策進會國際處王志翔副處長，針對電子回收、智慧路燈系統及物聯網感測器、智慧城市商機等議題，分享創新、實務經驗，強化雙方產業合作機會。

台盧(森堡)經濟合作會議是目前台、盧兩國間最重要之民間經貿活動之一，自2007年舉辦首屆台盧經濟合作會議以來，對增進兩國業界之交流合作助益良多。盧森堡政府與企業對此經貿會議平台十分重視，積極參與，透過此一會議平台，對增進兩國企業界溝通及交流助益甚多。