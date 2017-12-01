誠品行旅In Between即日起推出「冬藏暖食」限定新菜

古籍《月令七十二候集解》中對「冬」的解釋為「冬，終也，萬物收藏也」，也正是旅人用美食儲藏能量、抵禦寒冬的美好時節。位於誠品行旅二樓的In Between之間餐廳即日起推出「冬藏暖食」限定新菜，擅於將台灣食材靈活入菜的西餐總主廚林玉罡，此季汲取東方飲食智慧為靈感結合創意思維，於新菜單中規劃蛋類、肉類及魚類等可使身體保持溫暖的品項，並運用三峽鱘龍魚、嘉義桂丁雞、宜蘭豪野鴨、馬祖淡菜、東石鮮蚵…等優質在地食材，透過義法烹飪手法，詮釋一系列口感溫熱濃郁、適合冬日品味的季節美味。

推薦菜色包括於法式洋芋蓉融入雲林黑蒜，滑順中帶出鹹香層次的「溫泉蛋與西班牙辣臘腸」；融匯地中海與法式醬汁襯脫淡菜飽滿肉質的「馬祖淡菜與布里歐許」；輕涮15秒的清甜鮮蚵搭配細緻綿密蔬菜湯底的「花椰菜濃湯佐東石鮮蚵」；三次烘烤手法保留纖維肉汁並充滿中式五香韻味的「慢煎五香鴨胸」；富有膠原蛋白的纖細肉質伴隨波特菇與白酒香氣的「低溫烹調鱘龍魚佐波特菇醬汁」；採用堪稱台灣國宴雞的嘉義桂丁雞搭配玉米膏，打造濃郁風味的「低溫烹調桂丁雞胸肉佐台灣紅藜麥」等，邀請旅人透過美食滋養身心，創造溫暖的冬日味覺記憶。午間套餐NT$980起，晚間套餐NT$1,580起，亦提供單點服務。訂位專線：+886-2-6626-2882 In Between之間餐廳。