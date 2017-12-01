P-3C反潛機成軍 蔡英文屏東校閱

（台灣英文新聞／鄧佩儒 屏東採訪報導）為強化台灣反潛及電子偵蒐能力，我國空軍針對反潛機進行汰舊換新，總統蔡英文今（1）日上午抵達屏東空軍基地，主持P-3C型反潛機成軍及S-2T型反潛機除役典禮，致詞時重申政府發展國防自主的決心。

蔡總統指出，強化戰力有很多途徑，但最重要的任務，就是達成國防自主的目標。

蔡總統表示，中山科學研究院與漢翔公司的執行新式高教機國造，進度順暢，預計能夠如期如質，在2020年展開首飛的工作。

至於風波尚未平息的慶富獵雷艦案，蔡總統重申，國軍會一起糾正錯誤，並且從錯誤中學習寶貴的經驗，為國防自主建立更好的制度與環境。

而為P-3C型反潛機隊成軍，赴美受訓的反潛機副大隊長楊長進及少校分隊長黃僑文稍後也接受媒體訪問。

甫成軍的P-3C反潛機（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）

楊副大隊長表示，當初受派至美國接受換裝訓練的飛行員共有四組種子教官，回國之後，美方又幫空軍換裝五至八組的成員，目前換裝任務執行得相當成功。

針對媒體詢問近日中國軍隊繞台一事，其中還包含水面艦艇，楊副大隊長表示，「我們有依令執行任務，國軍都能掌握相關動態。」

而機後艙組員少校分隊長黃僑文則說，在美國接受換裝訓練最辛苦地莫過於會想家，他表示太太剛生產完沒多久，他就赴美受訓近一年，不過家人的支持讓他通過痛苦的換裝過程。

今日上午的典禮，首先由成軍及部隊番號更新儀式揭開序幕，接著舉行空中、地面校閱；空中分列式包含在本次典禮中正式除役的S-2T反潛機、本次成軍的P-3C反潛機，以及IDF、幻象2000、F16等我國現役戰機。典禮最後由一架即將除役的S-2T反潛機飛抵基地，並過噴水啟程儀式，象徵卸下多年的任務。

空軍司令部表示，P-3C型反潛機成軍後，將擔負國軍首要之戰場反潛作戰及海面偵蒐等重要任務，並著重於建構國軍各監偵系統及反潛偵蒐等戰備工作，以有效整合戰場整體資源，進而發揮三軍聯合作戰統合戰力，爭取台海領空及海面戰力優勢。

今日正式除役的S-2T反潛機（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）