統一發票9、10月期開獎 15人成千萬富翁

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）統一發票你兌獎了沒？財政部周五公布9、10月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎與200萬元特獎中獎張數率先公布，分別有15張與13張中獎，12月6日起可兌換領獎，領獎期限至明年3月5日止。

9、10月期統一發票千萬元特別獎號碼為26638985；200萬元特獎號碼為37266877。頭獎（20萬元）3組分別為15720791、21230260、55899892。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

另外，增開六獎3組，末3碼分別為248、285、453。​

雖然完整中獎明細，傍晚才會公布，但根據各超商自行公布的統計資料，15張千萬中獎發票中，其中1張開在全家台中楓樹店，統一超商本期也開出2張千萬中獎發票，開出地點為桃園觀湘店及台中元百店，消費金額各為28元及25元，皆為小額消費。

​財政部提醒中獎人，務必在明年3月5日前兌獎，以免財神爺過門不入。財政部也建議消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，若中千萬元特別獎，兌領時可省下4萬元的印花稅。

至於上期開出的11張統一發票千萬元特別獎，仍有3張未兌領，中獎民眾務必於明年1月5日前兌領，以免成為過路財神。