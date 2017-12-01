（台灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導）根據英國《衛報》，法國的一項研究發現，讓HIV（人類免疫缺乏病毒）患者服用用以對抗癌症的藥物Nivolumab，經過一段時間後，患者體內潛伏的HIV細胞大量減少，同時其CD8 「殺手」T細胞的活躍程度也大量提高。

受試病人已患有HIV超過20年，在接受實驗期間同時為肺癌進行治療，患者在癌症復發，並接受第一線化學藥物治療後，被給於抗癌藥物Nivolumab。

一段時間後，科學家發現患者體內的潛伏HIV細胞大量的減少，同時體內CD8 「殺手」T細胞的活性大幅提高。CD8 「殺手」T細胞是人體內免疫系統極重要的攻擊機制。

主導此項研究的巴黎Pitié-Salpêtrière 教學醫院的Jean-Philippe Spano教授說：「這是此機制在人體成功進行的首次發現。這對於不管有癌症或沒有癌症的HIV患者來說都具有深刻的意義。因為它（Nivolumab）能夠在不影響其抗癌功用的情況下，同時大幅減少體內潛伏的HIV細胞。」

根據長庚國際醫療中心的資訊，癌用新藥Nivolumab本身並不毒殺癌細胞或身體其他組織，而是藉由促進自體免疫反應、使自體免疫細胞攻擊癌細胞達到抗癌的效果。

研究指出，此藥物（Nivolumab）似乎有辦法可以「喚醒」體內受到HIV感染的白血球細胞，而當這些細胞活性被「喚醒」後，會開始製造HIV細胞，即會遭到免疫系統或是抗反轉錄病毒藥物（anti-retroviral therapy）鎖定並消滅。

「越來越多研究者想要透過藥物才重新啟動這些潛伏並被HIV感染的細胞」Spano教授說道，「這樣將使免其能夠被免疫系統所看見並辨識，進而將其消滅。」

如果體內的潛伏受感染細胞都能夠被消滅，HIV患者將有徹底痊癒的希望。

然而，該領域的相關專家指出，面對這項發現還是必須謹慎為妙。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的藥物流行病學教授Stephen Evans指出，一項研究結果不能代表整體的效果。必須進行更多隨機的試驗與研究，才可以確認此項研究發現的可靠性。

不過Evans也表示，此項研究確實指向消滅HIV方式的一種新的可能性。

研究發現抗癌藥Nivolumab可能成為HIV解藥