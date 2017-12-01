（台灣英文新聞 / 高立寰 綜合外電報導）昨（30）日，阿根廷軍方正式宣布終止失聯潛艇的搜救任務，但同時表示，海水深度500公尺以內的打撈任務會持續進行。

阿根廷海軍上尉巴爾畢（Enrique Balbi）面對記者時宣布，「將無人能生還獲救」，並表示，到目前為止進行搜救的15日，已經是估測能夠找到生還者最多搜救時間的兩倍以上。

他同時強調，打撈的任務會持續在海水深度500公尺以內的範圍進行。

阿根廷海軍於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）東南方馬德普拉塔（Mar de Plata）的海軍基地於上個月（11月15日）起與潛艇聖約翰號（San Juan）失去聯繫。

自此，超過18個國家投入這場大規模的搜救活動，而其中又以美國、英國，及俄羅斯的人力與機艦組成主要的搜救團隊。

聖約翰號原先預計從阿根廷最南端的烏斯懷亞（Ushuaia）航行到馬德普拉塔。因此搜救的範圍包含這兩地之間約40,000平方公里的海域。

「儘管大規模的搜救，我們依舊沒能找到聖約翰號的下落」巴爾畢表示。

總部位於維也納，並為了監測全世界秘密核試驗而在世界各地進行監控行動的全面禁止核試驗條約組織（Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organisation），於事發後八日表示，其在聖約翰號失蹤的時間與鄰近地點監測到一場「非核子爆炸」。

此消息公布後，聖約翰號上人員的家屬多數皆已放棄其能夠被獲救的希望。

而自此事件爆發以來，艦上人員的家屬對於阿根廷政府及軍方的處理方式多次表示極度不滿。

他們強烈抗議阿根廷海軍於事發後兩日（11月17日）才對外宣布與聖約翰號失去聯繫。「如果他們沒有拖延這兩天，搜救的行動就可以早兩天開始」，其中一位家屬表示。

家屬同時對於阿根廷軍方事發多日後才透露，聖約翰號失聯後，艦上人員曾經傳訊表示有海水透過渦輪系統進入其電池系統之內的事實，表示極度不滿。

「他們何必要隱瞞這件事情？為什麼要隱瞞潛艇其實發生故障的事實？」其中一位家屬表示。

艦上人員家屬更對於潛艇的適用程度表達懷疑。德製的聖約翰號有著34年的艦齡，卻被派遣執行3,400公里的航行任務，家屬對此表示強烈的質疑與不滿。​

生還機會渺！阿根廷軍方宣布終止潛艇搜救