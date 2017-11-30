冰桶挑戰發起人謝奈爾嘉逝世

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合外電報導）曾引起全球風潮的「冰桶挑戰」（Ice Bucket Challenge）發起人謝奈爾嘉於本(11)月25日逝世，享年46歲，結束了與肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍人症）14年的長期抗戰。



據美國《時代》雜誌報導，謝奈爾嘉2003年被診斷出漸凍人症，原本醫生認為他只能再多活幾年，但他卻堅持了近14年，更致力於喚起世人對ALS的重視，「冰桶挑戰」從一開始只是家人間的參與，直到他妻子的表哥高爾夫選手甘迺迪(Chris Kennedy)參與後，點名ALS協會，「冰桶挑戰」變越傳越廣，成為全球風潮。

微軟創辦人比爾蓋茲、臉書創辦人薩克柏、英國知名物理學家史蒂夫霍金(Stephen Hawking)以及台灣的胡志強、郝龍斌、郭台銘及影星金城武等多人皆參與過該挑戰。

謝奈爾嘉的妻子珍娜（Jeanette）告訴新聞日報媒體集團（Journal News Media Group）：「這個病很棘手，逐漸失去行動能力時很難過，身體越來越差。但他是生命鬥士，他是我們生命的光，讓我們生命更美好。」

「冰桶挑戰」於當(2014)年兩個月內便募得1億1500萬美元，大部分作為漸凍人症研究經費