空汙問題若持續 環保署考慮施行車輛管制

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）環保署長李應元今（30）日表示，若是祭出搭乘大眾運輸工具的獎勵與補助，或是加重工業汙染源負擔，都還無法有效改善空氣汙染的話，政府就可能會引進更嚴格的措施，像是施行汽車總量管制或是開徵交通壅塞費等。

李應元表示，環保署已經擬定14+N空污改善措施（14項由署發起的措施，並邀集全民集思廣益提出N種可行方法），環保署及其他公私單位也將陸續投入兩千多億，要改善空氣汙染的問題，若是明年空氣品質指標（AQI）的紅色警戒日數的次數未能降低20%（以2015年為基準）的話，他將負起責任，辭職下台。

環保署提供的資料顯示2015年警戒日數為997次，今年截至11月29日止為374次；全國有76個監測站，一年共可測得27,740次。​

李應元指出，除此之外，政府還雙管齊下，一方面推出部分或免費優惠，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，像是高雄市推出捷運三個月免費的方案，環保署全力支持，而台中的搭乘公車10公里免費的優惠，環保署也加碼，擴大為搭乘綠色接駁車免費，提出更多誘因。

另一方面，李應元說環保署訂定的工業汙染源加重負擔的政策也在10月上路，漲幅達30%至40%，將會反映在相關業者的生產成本上。​

李應元表示「我們是非常幸福的國家，」他說世界這麼多國家都有管制措施，而台灣現在還是用獎勵跟補貼的。

李應元提及像是倫敦開徵交通壅塞費、新加坡限制車輛總量管制（例如日期單號就開放車牌尾數單號的車輛，雙號則開放給車牌尾數雙號的汽車），甚至馬德里有些地區是完全禁止汽車通行。

他表示，要是明年5月20日達不到減少空汙紅色警戒日數的目標，政府就要考慮參照其他國家，施行更嚴格的措施。

根據環保署空氣品質監測網，空氣品質指標是偵測空氣中細懸浮微粒（PM2.5）濃度，若是空氣品質指標介於101至150為橘色，表示對敏感族群不健康，若指標介於151至200為紅色，表示對所有族群不健康，各縣市也會啟動緊急應變措施。